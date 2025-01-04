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20:30, 4 января 2025

Участники схода в Назрани выступили против застройки привокзальной территории

Место схода жителей Назрани. 4 января 2025 года. Кадр видео "Фортанга" https://t.me/fortangaorg/19008

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Назрани на стихийном сходе потребовали не допустить строительства на земельном участке около железнодорожного вокзала. Глава города на встрече с протестующими пообещал изучить ситуацию.

Жители Назрани провели стихийный сход в районе железнодорожного вокзала в знак протеста против предполагаемого строительства на его территории, сообщает сегодня "Фортанга".

Протестующие заявили, что строительство ведется на основании поддельных документов, а участок был приобретен за ничтожную сумму. Они потребовали остановить строительство и вернуть территорию городу. «Мы говорим: стройки тут не будет! Отдайте наш вокзал!» - цитирует издание участников схода.

Публикация в телеграм-канале издания проиллюстрирована видеороликом, на котором видны несколько десятков мужчин, собравшихся на привокзальной площади. Они мирно общаются между собой.

В кадре видны, в частности, вагоны РЖД. На площади припаркованы легковые автомобили, также поблизости стоят по меньшей мере два полицейских автомобиля с включенными проблесковыми маячками. Мужчина, снимающий видео, за кадром комментирует происходящее, говоря не на русском языке. Однако в его речи слышны русские слова "незаконно" и "вокзал".

Администрация Назрани сегодня прокомментировала в своем телеграм-канале информацию о самовольном захвате земельного участка в Центральном округе, около вокзала. Земельный участок находится в собственности Российской Федерации, а в 2012 году по договору аренды эта территория была передана "гражданке Даскиевой Э. М.", у которой нет разрешения на строительство, говорится в публикации.

"Сегодня местные жители выразили недовольство началом строительства. К ситуации подключился глава Назрани Руслан Оздоев, который пообщался с местными жителями и уточнил, что ситуация с участком будет тщательно изучена, а строительство заморожено до установления всех обстоятельств дела", - сообщила городская администрация.

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Автор: "Кавказский узел"

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