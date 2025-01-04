Участники схода в Назрани выступили против застройки привокзальной территории

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Жители Назрани на стихийном сходе потребовали не допустить строительства на земельном участке около железнодорожного вокзала. Глава города на встрече с протестующими пообещал изучить ситуацию.

Жители Назрани провели стихийный сход в районе железнодорожного вокзала в знак протеста против предполагаемого строительства на его территории, сообщает сегодня "Фортанга".

Протестующие заявили, что строительство ведется на основании поддельных документов, а участок был приобретен за ничтожную сумму. Они потребовали остановить строительство и вернуть территорию городу. «Мы говорим: стройки тут не будет! Отдайте наш вокзал!» - цитирует издание участников схода.

Публикация в телеграм-канале издания проиллюстрирована видеороликом, на котором видны несколько десятков мужчин, собравшихся на привокзальной площади. Они мирно общаются между собой.

В кадре видны, в частности, вагоны РЖД. На площади припаркованы легковые автомобили, также поблизости стоят по меньшей мере два полицейских автомобиля с включенными проблесковыми маячками. Мужчина, снимающий видео, за кадром комментирует происходящее, говоря не на русском языке. Однако в его речи слышны русские слова "незаконно" и "вокзал".

Администрация Назрани сегодня прокомментировала в своем телеграм-канале информацию о самовольном захвате земельного участка в Центральном округе, около вокзала. Земельный участок находится в собственности Российской Федерации, а в 2012 году по договору аренды эта территория была передана "гражданке Даскиевой Э. М.", у которой нет разрешения на строительство, говорится в публикации.

"Сегодня местные жители выразили недовольство началом строительства. К ситуации подключился глава Назрани Руслан Оздоев, который пообщался с местными жителями и уточнил, что ситуация с участком будет тщательно изучена, а строительство заморожено до установления всех обстоятельств дела", - сообщила городская администрация.

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