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18:57, 28 декабря 2024

Жители Ставрополя провели акцию поддержки политзаключенных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять человек приняли участие в вечере писем политзаключенным в Ставрополе.

27 декабря в ставропольском офисе партии "Яблоко" прошел вечер писем политзаключенных. В нем приняли участие пять человек, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" координатор этих вечеров Анатолий.

Активист пояснил, что в офисе находились четыре участника вечера, а сам он писал письма из дома, так как не успел приехать на акцию в офис.

На вечере писем каждый участник сам выбирает, кому написать

Вечера писем политзаключенным проходят в Ставрополе в последнюю пятницу каждого месяца, участники вечеров сами выбирают адресата. "Основываясь на открытых источниках правозащитных организаций, мы готовим списки политических заключенных с актуальной информацией, и на вечере писем каждый участник сам выбирает, кому написать", - рассказал Анатолий.

По его мнению, с каждым днем число людей, преследуемых за мысли и убеждения, увеличивается. "Каждый из них нуждается в нашей поддержке и помощи. К сожалению, возможности в настоящий момент сильно ограничены. Несмотря на это, у нас есть безопасный способ оказания поддержки - написать человеку письмо. Это не займет много времени, не требует большого количества усилий, а также поможет человеку пережить этот тяжелый жизненный этап, не сломаться и сдаться, остаться человеком вопреки всему происходящему с ним", - сказал координатор акций.

Участие в этих вечерах производит "терапевтический эффект на душевное состояние", поделился один из участников прошедшей акции Владимир. По его мнению, "не должно быть в 21 веке людей, претерпевающих невзгоды за свои мысли и убеждения".

"Вопрос в том, что я лично могу сделать для того, чтобы [России] не повторить ошибок прошлого и вернуться на путь цивилизованного развития? К сожалению, в современной политической ситуации очень немногое. Например, остается поддержка политических заключенных. Из рассказов самих политзеков нам известно, насколько письма важны в неволе. В наше непростое время самое важное - оставаться людьми", - сказал Владимир корреспонденту "Кавказского узла".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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