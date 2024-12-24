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15:52, 24 декабря 2024

Суд в Ереване отказался оштрафовать оппозиционера за акции протеста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший мэр Еревана подал четыре иска, требуя оштрафовать представителя оппозиции за организацию акций против политики премьер-министра Армении, но суды всех инстанций отказались удовлетворить их.

Бывший мэр Еревана Грачья Саркисян проиграл суд с требованием оштрафовать депутата оппозиционной фракции «Айастан», представителя АРФ «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна, сообщил адвокат депутата.

О решении суда «Кавказскому узлу» сообщил адвокат Ваге Григорян.

По его словам, в 2022 году мэр Еревана Грачья Саркисян подал четыре иска, требуя оштрафовать Ишхана Сагателяна за организацию митингов и шествий без уведомления.

«После стихийные акции протеста оппозиции в 2022 году экс-мэр потребовал взыскать с Сагателяна, как организатора акций протеста, 1,2 миллионов драмов – по 300 тысяч драмов по каждому иску. Осенью 2023 года Административный суд отказал мэрии в исках. Позже Апелляционная инстанция оставила в силе решение суда, и вот теперь кассационная инстанция отказалась рассматривать иски мэрии. Решение окончательно и обжалованию не подлежит», - пояснил Григорян.

Как писал "Кавказский узел", весной и летом 2022 года оппозиция проводила акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с его высказыванием о возможности "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха. Акции протеста в Ереване сопровождались массовыми задержаниями и столкновениями.  У оппозиции в Армении нет революционного потенциала, а из-за связей с прежней и нынешней властью не удалось добиться широкой общественной поддержки, считают политологи.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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