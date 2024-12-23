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15:25, 23 декабря 2024

Заключенные в Кабардино-Балкарии пожаловались на вычеты из пенсий

Исправительная колония №3 в селе Каменка. Фото: https://f-atlas.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденные из колонии в Чегемском районе пожаловались в прокуратуру на то, что из их пенсий удерживают значительные суммы за коммунальные услуги, и попросили проверить обоснованность удержаний. 

Заключенные колонии № 3 строгого режима, расположенной в селе Каменка Чегемского района, обратились к прокурору по надзору за местами лишения свободы с жалобой на то, что администрация удерживает за коммунальные услуги слишком большие суммы из пенсий по инвалидности. Осужденные попросили прокурора разобраться в обоснованности таких удержаний.

Так, осужденный Эдуард Кульбаев рассказал, что его пенсия по инвалидности составляет 17 тысяч рублей. После удержания алиментов остается 13 136 рублей, из этой суммы администрация колонии удерживает сумму за питание осужденного и еще 3194,89 рубля за коммунальные услуги. Ему остается 6470 рублей.

«Коммунальные услуги за отдельную однокомнатную квартиру в Нальчике стоят столько же, сколько каждый из нас платит за камеру с решетками, в которой мы сидим группами», - пожаловались заключенные в своем обращении, направленном корреспонденту "Кавказского узла". Они отметили, что прокурор по надзору за местами лишения свободы прокуратуры Кабардино-Балкарии пообещал разобраться и принять меры.

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом осужденные, получающие зарплату или пенсию, возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг в пределах затрат, произведенных в каждом месяце, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Олег Сергеев.

«Осужденные, за исключением инвалидов первой и второй групп, должны возмещать стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены. При этом гарантированный минимум, который должен оставаться в распоряжении осужденного, должен быть не менее 25% от начисленных заработной платы, пенсии или иных доходов», - сказал он.

По его словам, для осужденных, которые привлекаются к труду только по их желанию, а также для "наименее социально защищенных категорий" осужденных установлен льготный минимум, зачисляемый на лицевой счет независимо от всех удержаний.

"Так, мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет, являющимся инвалидами первой или второй группы, несовершеннолетним, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправительного учреждения, на лицевой счет зачисляется не менее 50% начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов», – сказал юрист.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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