Дипломаты призвали наказать убийц уроженца Дагестана в Иране

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Российское посольство призвало найти и наказать виновных в убийстве водителя-дальнобойщика из Дагестана, который найден застреленным в Иране.

Тело убитого дальнобойщика было найдено 16 декабря в провинции Гилян на севере Ирана, сообщил агентству РИА Новости сотрудник пресс-службы посольства России в Тегеране.

"В парке близ города Астара было обнаружено тело росгражданина, уроженца Дагестана с огнестрельными ранениями. Он был водителем-дальнобойщиком", - сказал он.

По словам представителя посольства, иранские органы ведут расследование, которое контролируют генконсульство России в Реште и посольство в Иране.

"Российская сторона призывает иранских коллег к срочному и тщательному расследованию, наказанию виновных и наведению порядка на погранпункте "Астара", - приводит сегодня слова дипломата агентство.

Это же сообщение размещено сегодня в официальном телеграм-канале посольства и озаглавлено "Комментарий Посольства России в Иране для РИА Новости в связи с убийством водителя из Дагестана".

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