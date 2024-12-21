Сотрудник склада Росгвардии осужден в Дагестане за хищение оружия

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Бывший начальник склада артвооружения и боеприпасов управления Росгвардии Замир Селимханов признан виновным в продаже комплектующих к огнестрельному оружию, суд приговорил его к двум годам и шести месяцам колонии. Апелляционная инстанция оставила в силе приговор Махачкалинского военного суда.

Махачкалинский гарнизонный военный суд признал виновным в хищении бывшего начальника склада артвооружения и боеприпасов управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и приговорил его к 2,5 года колонии, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Дагестану.

По версии следствия и суда, "бывший начальник склада артиллерийского вооружения и боеприпасов группы технического обеспечения управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Селимханов вынес и реализовал третьим лицам вверенное ему имущество - комплектующие к огнестрельному оружию". Суд признал его виновным в хищении оружия (часть 3 статьи 226 УК РФ) и приговорил к 2,5 года колонии строгого режима. Апелляционная инстанция утвердила приговор, указано в сообщении.

Как следует из апелляционного определения Южного окружного военного суда, "действуя умышленно и из корыстных побуждений", Замир Селимханов "совершил хищение комплектующих к огнестрельному оружию деталей: глушитель тактический автоматный АТГ в количестве 3 штук, тактический глушитель - пламегаситель 7,62 мм ТГП-А в количестве 1 штуки, комплекты дополнительного оборудования к АК "Классика" в количестве 35 штук на общую сумму 113 885 рублей". Защита сочла приговор слишком суровым, указав, что Селимханов полностью признал вину и "самостоятельно воспитывает проживающих совместно с ним троих детей".

Суд счел приговор законным и указал, что все смягчающий обстоятельства, в том числе наличие статуса ветерана боевых действий, были учтены в приговоре, а в связи с тяжелым материальным положением семьи суд первой инстанции решил не назначать штраф, говорится в определении, опубликованном на сайте суда.

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