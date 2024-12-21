Активистка из Южной Осетии пожаловалась на насилие со стороны депутата

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Активистка Тамара Меаракишвили подала жалобу в МВД в которой заявила, что депутат парламента Южной Осетии Заза Дриаев напал на нее в Цхинвале и применил силу.

О нападении со стороны депутата парламента Южной Осетии Зазы Дриаева активистка Тамара Меаракишвили сообщила 20 декабря на своей странице в соцсети Facebook*.

По ее словам, Дриаев примел к ней физическое насилие, выхватил из ее рук телефон, на который она снимала его на видео, и затем отбросил его в сторону.

К посту прикреплено видео, на котором показан человек, похожий на Зазу Дриаева. Он идет по тротуару с черным пакетом в руке. Мужчина наступает на человека, который снимает видео, затем съемка прекращается. Звук в видеоролике отсутствует.

Меаракишвили рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что встретила Дриаева на улице в центре Цхинвала, и решила задать ему несколько вопросов. По словам активистки, после того как Дриаев напал на нее, она подала заявление в милицию. Также она рассказала, что планирует подать жалобы в Генпрокуратуру и в парламент Южной Осетии.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием Зазы Дриаева.

На 08.50 мск на сайте МВД и парламента Южной Осетии нет комментариев относительно жалобы Меаракишвили на нападение со стороны Дриаева.

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