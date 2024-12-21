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05:11, 21 декабря 2024

Грузинские политологи раскритиковали изменения в закон о публичной службе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Грузии внесены изменения в закон "О публичной службе", в соответствии с которыми сотрудники ведомств среднего и низшего звена не обязаны быть гражданами страны и знать государственный язык. Благодаря нововведениям чиновников переведут на краткосрочные контракты, в случае проявления нелояльности их можно будет легко уволить.

Парламент Грузии в ускоренном режиме рассмотрел изменения в закон «О публичной службе», согласно которому сотрудники среднего и низшего звена ведомств не обязательно должны быть гражданами Грузии и владеть государственным – грузинским языком.

Нововведение корреспонденту "Кавказского узла" прокомментировали 20 декабря аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили и аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований", бывший руководитель информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили.

По словам Кахи Гоголашвили, подобная норма существовала и раньше, но касалась только тех, кого нанимали по контракту и не считали государственными служащими. Однако, добавил он, вносимые законодательные изменения предусматривают перевод всех государственных служащих на краткосрочные контракты и упразднение статуса госслужащего.

Главная цель -  перевести в эту категорию государственных служащих, чтобы можно было от них легко избавится, если те не проявляют какую-то партийную лояльность

«Будет очень легко увольнять с работы и легко нанимать на нее. Наемные работники не обязаны знать грузинский язык и не обязаны быть гражданами Грузии. Главная цель -  перевести в эту категорию государственных служащих, чтобы можно было от них легко избавится, если те не проявляют какую-то партийную лояльность. Они хотят иметь инструмент давления на госслужащих. То, что государственное служащие не обязаны знать грузинский язык – побочный эффект», - сказал он.

По его словам, нововведения позволят легко уволить сотрудника, если руководителю что-то не понравится, достаточно будет просто не продлить ему контракт. По предыдущему законодательству надо было доказать, что человек не пригоден для службы.

По мнению Гоголашвили, нововведения создают серьезную опасность, так как государственные служащие не будут лояльны к Грузии и ее интересам. Они будут думать, как удержаться на работе. «В срочной перспективе эта ситуация приведет к отстранению от власти правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение», так как она совершенно перестала заботится о государственной безопасности, о выживание этой страны и только думает о сохранении своей власти. В таком случае обычно власть теряется», - сказал он.

Этот закон увеличивает политическое влияние на госсектор

Шота Утиашвили не исключает, что в ведомства могут внедрить людей с определенными целями, в том числе и по политическим соображениям. «Для каждого государства важен закон об эффективном управление, а этот закон как раз его этот фундамент откладывает и увеличивает политическое влияние на госсектор. Это не может не вызывать озабоченность», - сказал он.

По его мнению, это может привести к тому, что госсектор станет менее компетентным, а это скажется на эффективности управления страной, также страна может попасть под иностранное влияние.

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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