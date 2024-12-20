Повышение пошлин на ввоз иномарок вызвало вопросы у жителей Южной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Объявленное властями Южной Осетии повышение таможенных пошлин на импорт иномарок запланировано как способ пополнить бюджет, но рискует привести лишь к значительному подорожанию машин и кризису на авторынке.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года в Южной Осетии было введено действие таможенного права Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и российского таможенного законодательства. Если ставки за растаможивание вырастут до одинаковых с ЕАЭС, то такое заметное повышение сильно скажется на жизни многих жителей Южной Осетии, указал тогда журналист Руслан Тотров.

Власти Южной Осетии анонсировали повышение размера пошлин и таможенных ставок на ввоз автомобилей. Рост цен произойдет поэтапно и начнется с 1 января 2025 года. Это решение стало частью исполнения обязательств Южной Осетией перед Россией по исполнению межгосударственного договора, заключенного в 2016 году, согласно которому Южная Осетия обязуется перейти на таможенные тарифы ЕАЭС и унифицировать законодательство с российским.

Сейчас растаможивание подержанной иномарки стоит в Южной Осетии в десятки раз дешевле, чем в России, из-за этого в последние годы активно развивался бизнес, построенный на перегоне иномарок в Южную Осетию и их растаможивании. Этой возможностью пользуются и жители Северной Осетии, которые получают гражданство Южной Осетии и возможность дешево покупать и растаможивать иномарки, которые, как правило, привозят из Грузии через Россию. В Южной Осетии их растаможивают, и автомобили либо остаются в республике, либо их увозят в Северную Осетию. В таком случае хозяин автомобиля должен каждые полгода ездить на границу и снова оформлять ввоз.

Предприниматель Виталий, который занимается перегоном машин из Грузии, оценил настроения на рынке продаж автомобилей в Южной Осетии как «панические». Сам он воспринимает анонс повышения пошлин как начало конца бизнеса.

Кто может потянуть те суммы?

«Сейчас очень многие покупают автомобили, спрос просто взлетел за последние две недели. А после нового года кому они нужны? Кто может потянуть те суммы? Вот, например, последняя машина, которую я привез. Это подержанная машина 2022 года. Если сейчас ее можно растаможить за 60 тысяч рублей, то, судя по новым ценам, после нового года растаможка такой машины будет стоить 935 тысяч. Они (власти) рассчитывают таким образом пополнить бюджет, но по-моему, поступления из этой сферы упадут в два раза, если этот бизнес вообще не вымрет», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Непосредственно с 1 января 2025 года пошлины повысятся на автомобили, которым не более 3 лет. Такая категория, по оценке Виталия, слишком дорогая для среднестатистического жителя Южной Осетии. Подавляющее большинство клиентов предпринимателя заказывают машины стоимостью до миллиона рублей, выпущенные, в среднем, 10 лет назад.

19 декабря перед гостиницей «Алан» в Цхинвале и перед торговым центром «Солнечный», где припаркованы автомобили на продажу, не наблюдалось людей около предлагаемых к продаже автомобилей, передал корреспондент "Кавказского узла".

Решения о переходе на тарифы ЕАЭС и соглашения об унификации законодательства с российским принимались еще в 2015-2016 годах, и власти Южной Осетии оттягивали исполнение этих непопулярных мер "сколько могли, но сейчас их нужно исполнять", сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший глава администрации президента Алан Джуссоев. Однако, по его словам ситуация с тех пор, когда заключались эти договоры, очень изменилась.

«Я понимаю страны, который вводят высокие тарифы на растаможку автотранспорта. В данном случае Россия защищает и поддерживает свой автопром, но сегодняшняя ситуация изменилась. В отношении России введены санкции, иностранный автотранспорт в Россию больше не поступает. С момента подписания этих соглашений в мире и вокруг России поменялось очень многое, Россия выстраивает свою политику в соответствии с ситуацией и со своими интересами. Южная Осетия это не отслеживает и оказалась не готова ко многим изменениям. Например, недавно Россия ввела запрет на вывоз ГСМ за пределы страны, а про Южную Осетию и Абхазию забыли, что почти вызвало топливный кризис», - сказал Джуссоев.

Этот бизнес умрет, и налоги поступать в бюджет не будут

По его мнению, эти меры не принесут дохода в бюджет, а "бизнес просто вымрет". «С такими тарифами мне как пользователю не будет никакого смысла покупать иномарку и растаможивать здесь. Лучше я ее растаможу в России и не буду мучаться каждый раз с получением ввоза на таможне. Другой разговор, что люди, которые занимаются здесь этим бизнесом, просто уедут отсюда, этот бизнес умрет, и налоги поступать в бюджет не будут», - сказал он.

Джуссоев считает, что решением проблемы может быть только повышение тарифов на автомобили, к примеру, стоимостью более 2,5 миллиона рублей. «С одной стороны, нам нужно унифицировать с Россией законодательство, а с другой стороны, защитить свой бизнес и свою налогооблагаемую базу. Подходы должны быть дифференцированы. С одной стороны, да, у нас есть соглашение, а с другой стороны есть сегмент налогооблагаемой базы, которую мы сможем сохранить», - сказал Алан Джуссоев.

В парламенте республики этот вопрос на последних заседаниях поднимала оппозиционная партия «Единая Осетия». На сайте партии опубликована выдержка из выступления главы партии Ацамаза Бибилова. «Повышение цен на растаможку повлияет на то, что в будущем, спустя определенное время, люди перестанут привозить машины в РЮО, и это в свою очередь будет невыгодно и республике. Мы сегодня делаем определенные шаги, чтобы в республиканский бюджет поступали хотя бы какие-то финансовые средства. Если ставки на растаможку приравнять к российским, это будет невыгодно нашим гражданам, которые хотят приобрести поддержанную иномарку. Мне кажется, что нужно найти золотую середину с нашими российскими коллегами, чтобы тем гражданам, которые могут себе позволить купить дорогую машину – все же было выгодно делать растаможку в РЮО. Нужно продолжать работать над этой проблемой, чтобы мы не дошли до тупиковой ситуации», - сказал Бибилов.

Никто больше не купит иномарку, если растаможка будет стоить больше, чем сама машина

Житель Южной Осетии Родион Лалиев выразил недовольство планами властей. «Я не понимаю, вот сейчас повысят пошлины, а нам какая от этого польза? Налоги в бюджет, говорят, но ведь никто больше не купит иномарку, если растаможка будет стоить больше, чем сама машина. И кто тогда будет налоги платить?» - поделился он возмущением с корреспондентом "Кавказского узла".

Автовладелица из Цхинвала Линда также недовольна планами властей. «Все говорят, что у нас в каждой семье по несколько машин. Но разве это признак богатства большого? Я так не считаю, я свою машину купила за триста тысяч рублей, туда входил и перегон и растаможка. Так что это не роскошь», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.