RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:31, 20 декабря 2024

Повышение пошлин на ввоз иномарок вызвало вопросы у жителей Южной Осетии

Предлагаемые к продаже иномарки на площадке перед гостиницей "Алан". Цхинвал, 19 декабря 2024 года. Фото Зарины Санакоевой для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Объявленное властями Южной Осетии повышение таможенных пошлин на импорт иномарок запланировано как способ пополнить бюджет, но рискует привести лишь к значительному подорожанию машин и кризису на авторынке.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года в Южной Осетии было введено действие таможенного права Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и российского таможенного законодательства. Если ставки за растаможивание вырастут до одинаковых с ЕАЭС, то такое заметное повышение сильно скажется на жизни многих жителей Южной Осетии, указал тогда журналист Руслан Тотров.

Власти Южной Осетии анонсировали повышение размера пошлин и таможенных ставок на ввоз автомобилей. Рост цен произойдет поэтапно и начнется с 1 января 2025 года. Это решение стало частью исполнения обязательств Южной Осетией перед Россией по исполнению межгосударственного договора, заключенного в 2016 году, согласно которому Южная Осетия обязуется перейти на таможенные тарифы ЕАЭС и унифицировать законодательство с российским.

Сейчас растаможивание подержанной иномарки стоит в Южной Осетии в десятки раз дешевле, чем в России, из-за этого в последние годы активно развивался бизнес, построенный на перегоне иномарок в Южную Осетию и их растаможивании. Этой возможностью пользуются и жители Северной Осетии, которые получают гражданство Южной Осетии и возможность дешево покупать и растаможивать иномарки, которые, как правило, привозят из Грузии через Россию. В Южной Осетии их растаможивают, и автомобили либо остаются в республике, либо их увозят в Северную Осетию. В таком случае хозяин автомобиля должен каждые полгода ездить на границу и снова оформлять ввоз.

Предприниматель Виталий, который занимается перегоном машин из Грузии, оценил настроения на рынке продаж автомобилей в Южной Осетии как «панические». Сам он воспринимает анонс повышения пошлин как начало конца бизнеса.

Кто может потянуть те суммы?

«Сейчас очень многие покупают автомобили, спрос просто взлетел за последние две недели. А после нового года кому они нужны? Кто может потянуть те суммы? Вот, например, последняя машина, которую я привез. Это подержанная машина 2022 года. Если сейчас ее можно растаможить за 60 тысяч рублей, то, судя по новым ценам, после нового года растаможка такой машины будет стоить 935 тысяч. Они (власти) рассчитывают таким образом пополнить бюджет, но по-моему, поступления из этой сферы упадут в два раза, если этот бизнес вообще не вымрет», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Непосредственно с 1 января 2025 года пошлины повысятся на автомобили, которым не более 3 лет. Такая категория, по оценке Виталия, слишком дорогая для среднестатистического жителя Южной Осетии. Подавляющее большинство клиентов предпринимателя заказывают машины стоимостью до миллиона рублей, выпущенные, в среднем, 10 лет назад.

Предлагаемые к продаже иномарки. Цхинвал, 19 декабря 2024 года. Фото Зарины Санакоевой для "Кавказского узла".19 декабря перед гостиницей «Алан» в Цхинвале и перед торговым центром «Солнечный», где припаркованы автомобили на продажу, не наблюдалось людей около предлагаемых к продаже автомобилей, передал корреспондент "Кавказского узла".

Решения о переходе на тарифы ЕАЭС и соглашения об унификации законодательства с российским принимались еще в 2015-2016 годах, и власти Южной Осетии оттягивали исполнение этих непопулярных мер "сколько могли, но сейчас их нужно исполнять", сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший глава администрации президента Алан Джуссоев. Однако, по его словам ситуация с тех пор, когда заключались эти договоры, очень изменилась.

«Я понимаю страны, который вводят высокие тарифы на растаможку автотранспорта. В данном случае Россия защищает и поддерживает свой автопром, но сегодняшняя ситуация изменилась. В отношении России введены санкции, иностранный автотранспорт в Россию больше не поступает. С момента подписания этих соглашений в мире и вокруг России поменялось очень многое, Россия выстраивает свою политику в соответствии с ситуацией и со своими интересами. Южная Осетия это не отслеживает и оказалась не готова ко многим изменениям. Например, недавно Россия ввела запрет на вывоз ГСМ за пределы страны, а про Южную Осетию и Абхазию забыли, что почти вызвало топливный кризис», - сказал Джуссоев.

Этот бизнес умрет, и налоги поступать в бюджет не будут

По его мнению, эти меры не принесут дохода в бюджет, а "бизнес просто вымрет". «С такими тарифами мне как пользователю не будет никакого смысла покупать иномарку и растаможивать здесь. Лучше я ее растаможу в России и не буду мучаться каждый раз с получением ввоза на таможне. Другой разговор, что люди, которые занимаются здесь этим бизнесом, просто уедут отсюда, этот бизнес умрет, и налоги поступать в бюджет не будут», - сказал он.

Иномарки на улице Цхинвала. 19 декабря 2024 года. Фото Зарины Санакоевой для "Кавказского узла".Джуссоев считает, что решением проблемы может быть только повышение тарифов на автомобили, к примеру, стоимостью более 2,5 миллиона рублей. «С одной стороны, нам нужно унифицировать с Россией законодательство, а с другой стороны, защитить свой бизнес и свою налогооблагаемую базу. Подходы должны быть дифференцированы. С одной стороны, да, у нас есть соглашение, а с другой стороны есть сегмент налогооблагаемой базы, которую мы сможем сохранить», - сказал Алан Джуссоев.

В парламенте республики этот вопрос на последних заседаниях поднимала оппозиционная партия «Единая Осетия». На сайте партии опубликована выдержка из выступления главы партии Ацамаза Бибилова. «Повышение цен на растаможку повлияет на то, что в будущем, спустя определенное время, люди перестанут привозить машины в РЮО, и это в свою очередь будет невыгодно и республике. Мы сегодня делаем определенные шаги, чтобы в республиканский бюджет поступали хотя бы какие-то финансовые средства. Если ставки на растаможку приравнять к российским, это будет невыгодно нашим гражданам, которые хотят приобрести поддержанную иномарку. Мне кажется, что нужно найти золотую середину с нашими российскими коллегами, чтобы тем гражданам, которые могут себе позволить купить дорогую машину – все же было выгодно делать растаможку в РЮО. Нужно продолжать работать над этой проблемой, чтобы мы не дошли до тупиковой ситуации», - сказал Бибилов.

Никто больше не купит иномарку, если растаможка будет стоить больше, чем сама машина

Житель Южной Осетии Родион Лалиев выразил недовольство планами властей. «Я не понимаю, вот сейчас повысят пошлины, а нам какая от этого польза? Налоги в бюджет, говорят, но ведь никто больше не купит иномарку, если растаможка будет стоить больше, чем сама машина. И кто тогда будет налоги платить?» - поделился он возмущением с корреспондентом "Кавказского узла".

Автовладелица из Цхинвала Линда также недовольна планами властей. «Все говорят, что у нас в каждой семье по несколько машин. Но разве это признак богатства большого? Я так не считаю, я свою машину купила за триста тысяч рублей, туда входил и перегон и растаможка. Так что это не роскошь», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Зарина Санакоева

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
01:19, 14 декабря 2024
Суд отказался возвращать дело об убийстве Джабиева в прокуратуру
Похороны Инала Джабиева. Фото: ИА "Рес" https://cominf.org/node/1166531959
05:59, 13 декабря 2024
Защита подсудимых по делу Джабиева сослалась на отсутствующие в деле материалы
Цветы и свечи возле портрета Инала Джабиева. Скриншот https://www.instagram.com*/p/CKlMRR1rjtq/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
06:34, 12 декабря 2024
Суд по делу Джабиева перешел к исследованию материалов защиты
04:55, 4 декабря 2024
Владикавказцы уличили "Высший совет осетин" в популизме
Похороны Инала Джабиева. Фото: https://osnova.news/n/11268/
12:30, 3 декабря 2024
Суд по делу Джабиева изучил показания об избиении силовиками потерпевших
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:52, 23 сентября 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
12:21, 15 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Нефть,автомобиль и осетинская башня
Фото
10:56, 15 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
1
Конспирология по Кавелашвили
Фото
14:05, 3 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Стыр Ныхас, Высший совет или демократия как традиция.
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне Атаки беспилотников на Чечню

Блогеры
Фото
15:13, 16 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Не получилось с UEFA, не получись и c EU
Фото
12:21, 15 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Нефть,автомобиль и осетинская башня
Фото
10:56, 15 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
1
Конспирология по Кавелашвили
Фото
11:42, 8 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Дорогое братство в деле.
Фото
12:57, 4 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Профилактика предновогодняя, пиротехническая
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Рамзан Кадыров. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/
19 декабря 2024, 12:37
Кадыров убрал из поста упоминание о шейхе Мансуре и Байсангуре Беноевском

Сотрудник силовых структур. Фото: https://www.grozny-inform.ru/news/society/140641/
18 декабря 2024, 11:04
Родственники критика властей задержаны в Чечне

Здание суда, где проходит разбирательство по "делу Abzas Media". 17 декабря, 2024. Фото: Фатима Мовламлы/JAMnews
17 декабря 2024, 18:56
Суд отказался пустить журналистов на процесс Abzas Media

Участники акции протеста в Тбилиси. 7 октября 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
17 декабря 2024, 17:10
Ужесточение правил массовых акций в Грузии стало элементом запугивания демонстрантов

Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Показать больше