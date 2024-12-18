Офис оппозиционной партии подвергся нападению в Гори

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате взрыва повреждено помещение и техника в офисе "Единого национального движения" в Гори.

Ночью в Гори произошел взрыв в офисе оппозиционной партии "Единое Национальное движение". В помещении выбиты окна и повреждена техника, сообщает сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

Телеканал "Формула" распространил видео, на котором зафиксирован человек, находившийся возле офиса в момент взрыва, говорится в публикации телеграм-канала.

Инцидент зафиксирован камерой видеонаблюдения, сообщает сегодня на своем сайте телеканал "Формула". На кадрах видно, как человек, чье лицо закрыто, в темное время суток подходит к зданию и поджигает взрывное устройство, после чего отбегает от здания и ведет съемку на мобильный телефон. Через несколько секунд происходит взрыв.

Представители ЕНД не надеются на эффективное расследование, сообщил телеканал. Это уже 13-й случай нападения на офис партии в Гори, отмечается в публикации.

"Кавказский узел" писал о других случаях нападения на офис ЕНД в Гори. Так, 2 марта 2021 года 2 марта были разбиты стекла в окнах офиса. Полиция тогда отчиталась о задержании нескольких нападавших.

В октябре 2015 года серия нападений на офисы ЕНД прошла в шести городах – Тбилиси, Батуми, Гори, Кутаиси, Озургети и Поти. После этих нападений был задержан всего один человек. Атаки организованы властями для дискредитации оппонентов, заявили представители партии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.