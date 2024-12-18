RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:25, 18 декабря 2024

Офис оппозиционной партии подвергся нападению в Гори

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате взрыва повреждено помещение и техника в офисе "Единого национального движения" в Гори.

Ночью в Гори произошел взрыв в офисе оппозиционной партии "Единое Национальное движение". В помещении выбиты окна и повреждена техника, сообщает сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

Телеканал "Формула" распространил видео, на котором зафиксирован человек, находившийся возле офиса в момент взрыва, говорится в публикации телеграм-канала.

Инцидент зафиксирован камерой видеонаблюдения, сообщает сегодня на своем сайте телеканал "Формула". На кадрах видно, как человек, чье лицо закрыто, в темное время суток подходит к зданию и поджигает взрывное устройство, после чего отбегает от здания и ведет съемку на мобильный телефон. Через несколько секунд происходит взрыв.

Представители ЕНД не надеются на эффективное расследование, сообщил телеканал. Это уже 13-й случай нападения на офис партии в Гори, отмечается в публикации.

"Кавказский узел" писал о других случаях нападения на офис ЕНД в Гори. Так, 2 марта 2021 года 2 марта были разбиты стекла в окнах офиса. Полиция тогда отчиталась о задержании нескольких нападавших.

В октябре 2015 года серия нападений на офисы ЕНД прошла в шести городах – Тбилиси, Батуми, Гори, Кутаиси, Озургети и Поти. После этих нападений был задержан всего один человек. Атаки организованы властями для дискредитации оппонентов, заявили представители партии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:23, 18 декабря 2024
Военнослужащий из Северной Осетии убит на Украине
09:00, 18 декабря 2024
Боец из Камышина убит в военной операции
07:35, 18 декабря 2024
Кубанский судья обжаловал приговор по делу о гибели человека в ДТП
06:44, 18 декабря 2024
Дело о нападении школьника с ножом на одноклассников в Краснодаре дошло до суда
14:15, 17 декабря 2024
Волонтеры откликнулись на призыв помочь спасти пляжи Анапы от мазута
09:46, 17 декабря 2024
Боец из Астраханской области убит в СВО
Все события дня
Новости
Участники акции у парламента Грузии с портретами избитых при разгоне акций протеста. Скриншот фото из Facebook (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью. запрещена в России) Publika от 14.12.24, https://www.facebook.com/photo?fbid=1323468535719360&set=pcb.1323472962385584
18 декабря 2024, 03:52
Грузинские НПО призвали граждан сообщать о репрессиях
17 декабря 2024, 23:56
Оппозиционный политик подвергся нападению у парламента Грузии
Участники акции протеста в Тбилиси. 7 октября 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
17 декабря 2024, 17:10
Ужесточение правил массовых акций в Грузии стало элементом запугивания демонстрантов
Участники шествия сотрудников туристической отрасли в Тбилиси. 17 декабря 2024 г. Cкриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
17 декабря 2024, 16:20
Сотрудники сферы туризма потребовали от властей Грузии вернуться на путь евроинтеграции
Самир Ашуров. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=KzkHoekLyEY
17 декабря 2024, 13:59
Грузия отказались дать политическое убежище семье Ашурова
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
18 декабря 2024, 11:12
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
16 декабря 2024, 11:49
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:38, 16 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
25
Израиль и фарисеи с международным правом. Сирия, Армения, Украина, Грузия и другие
Фото
10:56, 15 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
1
Конспирология по Кавелашвили
Фото
19:21, 14 декабря 2024
Ветер с Апшерона
4
Два уровня украино-азербайджанских отношений
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне Атаки беспилотников на Чечню

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Блогеры
Фото
19:11, 16 декабря 2024
Ветер с Апшерона
1
Отвертки на винтиках
Фото
15:13, 16 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Не получилось с UEFA, не получись и c EU
Фото
09:38, 16 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
25
Израиль и фарисеи с международным правом. Сирия, Армения, Украина, Грузия и другие
Фото
12:05, 15 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
48
Гибель 12 человек на горнолыжном курорте в Гудаури. Причина и следствие
Фото
10:56, 15 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
1
Конспирология по Кавелашвили
Аналитика
10 декабря 2024, 09:55
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Сотрудник силовых структур. Фото: https://www.grozny-inform.ru/news/society/140641/
18 декабря 2024, 11:04
Родственники критика властей задержаны в Чечне

Здание суда, где проходит разбирательство по "делу Abzas Media". 17 декабря, 2024. Фото: Фатима Мовламлы/JAMnews
17 декабря 2024, 18:56
Суд отказался пустить журналистов на процесс Abzas Media

Участники акции протеста в Тбилиси. 7 октября 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
17 декабря 2024, 17:10
Ужесточение правил массовых акций в Грузии стало элементом запугивания демонстрантов

Самир Ашуров. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=KzkHoekLyEY
17 декабря 2024, 13:59
Грузия отказались дать политическое убежище семье Ашурова

Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Показать больше