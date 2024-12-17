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08:41, 17 декабря 2024

Ростовские водители скорой помощи пожаловались на условия труда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители станции скорой помощи в станице Вешенской Шолоховского района записали видеообращение, в котором пожаловались на низкие зарплаты, плохое состояние автопарка и сверхурочную работу.

Видеообращение водителей скорой помощи центральной районной больницы (ЦРБ) в станице Вешенской Шолоховского района Ростовской области 16 декабря опубликовал "Блокнот Волгоград".

На кадрах показана машина скорой помощи и семь мужчин. Один из них рассказал на камеру, что руководство больницы отправляет машины скорой помощи на другие территории из-за чего на станции остается всего одна машина на весь район. По его словам, из-за нехватки машин скорой помощи от жителей поступают жалобы, а также звучит критика.

"Заставляют перерабатывать часы, остается час до конца смены, говорят, поедешь все равно в город. Мы рискуем не только своими жизнями, жизнями пациентов, но и жизнями других участников дорожного движения", – сказал водитель скорой помощи.

Также он пожаловался на низкие зарплаты. "Даже 20 тысяч не получаем, а обязанностей слишком много", – отметил водитель.

 Администрация больницы внесла изменения в трудовой договор, указав обязательной транспортировку, водители отказались подписывать его. В связи с этим, по истечении текущего трудового договора, водители в январе 2025 года будут уволены.

Водитель также отметил, что он и его коллеги неоднократно писали докладные и направляли заявки относительно плохого состояния автопарка станции скорой помощи. "Ничего не ремонтируется, а работать надо. Даже печка [в машине] не работает", – посетовал он.

Водитель также высказал мнение, что после этого видеообращения он и его коллеги будут уволены. "Это, наверное, наше первое и последнее видеообращение к вам", – сказал он.

 На 08.40 мск на сайте администрации Шолоховского района, Минздрава Ростовской области, а также на странице в соцсети "ВКонтакте" ГБУ РО "ЦРБ" в Шолоховском районе нет комментариев относительно жалобы водителей скорой помощи на плохие условия труда.

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Автор: "Кавказский узел"

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