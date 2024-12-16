Республики юга России оказались худшими в рейтинге доступности автомобилей

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В рейтинге регионов России по доступности новых легковых автомобилей последние места заняли республики ЮФО и СКФО. Хуже всего ситуация в Ингушетии, где лишь 2,1% семей могут купить новую машину.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2023 год последние места в рейтинге регионов по доступности новых автомобилей заняли Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия.

Рейтинг регионов России по доступности покупки автомобилей за 2024 год опубликовало сегодня, 16 декабря РИА "Новости".

По данным агентства "Автостат", за 11 месяцев текущего года в России был продан 1 447 841 новый легковой автомобиль, что на 54,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Портфель автокредитов в банках увеличился до 2,6 триллиона рублей, прирост с начала года составил 60%. При этом в среднем в текущем году доля семей, которые могут взять автомобиль в кредит стоимостью 1,2 миллиона рублей, составляет всего 17,6%.

Среди регионов России самыми доступными автомобили оказались для жителей Астраханской области (49 место), где доля таких семей составляет 12,2%. Краснодарский край на 53 месте (11,6%), Ростовская область на 55 месте (11,2%), Волгоградская область на 56 месте (11%), Ставропольский край на 68 месте (8,8%), Адыгея на 73 месте (8,1%).

В хвосте рейтинга находятся республики юга России. На 79 месте - Северная Осетия (5%), на 80 - Карачаево-Черкесия (4,9%), на 81 - Калмыкия (4,2%), на 82 - Кабардино-Балкария (3,8%), на 83 - Дагестан (3,7%), на 84 - Чечня (2,4%), на 85 - Ингушетия (2,1%).

Первое место рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где автомобиль в состоянии приобрести 54,7% семей.

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