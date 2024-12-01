Гегам Назарян покинул фракцию "Айастан"

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Оппозиционная фракция "Айастан" предложила Гегаму Назаряну выйти из ее состава в связи с позицией, отличной от политической линии фракции.

Депутат НС Армении Гегам Назарян покинул оппозиционную фракцию "Айастан", говорится в распространенном 30 ноября фракцией заявлении.

Согласно заявлению, фракция сама предложила Назаряну выйти из ее состава. "Он согласился. Расстаемся мирно с ответственностью за сохранение политической корректности друг к другу", - отмечает фракция.

В заявлении также говорится, что в "Айастан" плюрализм и коллективное принятие решений являются принципами. "В последнее время позиции депутата Гегама Назаряна отличаются от политической линии и приоритетов фракции. В этой ситуации его дальнейшая деятельность в составе фракции становится невозможной. По итогам обсуждения на заседании фракции мы предложили депутату выйти из её состава, предоставив ему выбор действовать как независимый депутат", - сообщает фракция "Айастан".

Такое решение принято в связи с заявлением Назаряна. Недавно он ездил в командировку во Вьетнам и фотографировался со своими коллегами из фракции партии власти "Гражданский договор", в том числе со спикером парламента Аленом Симоняном. Назаряну после этого задали вопрос, "почему он, получивший мандат для обеспечения смены власти, с повесткой отстранения Пашиняна, отправляется в командировку с представителями власти". Назарян ответил, что "повестки об отстранении Никола Пашиняна нет".

После этого заявления представители фракции "Айастан" сказали, что заявление Назаряна не выражает точку зрения фракции.

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