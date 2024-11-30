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12:01, 30 ноября 2024

Дагестанские сельчане указали властям на нерешенную проблему со свалкой

Свалка в Хамаматюрте. Кадр из видео https://vk.com/video-173757220_456258704?ref_domain=dagestan-news.net

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Хамаматюрт Бабаюртовского района потребовали от властей ликвидировать стихийную свалку на окраине села, указав на антисанитарию, а прибывшие на место активисты обнаружили, что чиновники закопали мусор в нарушение правил обращения отходов.

Как информировал "Кавказский узел", ранее жители Бабаюртовского района Дагестана неоднократно жаловались на несанкционированную свалку. Так, 2 февраля 2020 года администрация района выделила 1,6 миллиона рублей, чтобы исполнить решение суда, обязавшего ее убрать эту свалку.

27 ноября дагестанские активисты в своем телеграм-канале опубликовали жалобу жителей села Хамаматюрт Бабаюртовского района на свалку мусора на окраине села. Сельчане пожаловались, что в свалку превращены поля, что из-за мусора возникла антисанитария. "Руководство района в своей публикации отчиталось о том, что свалка устранена. Но, видео от жителей села свидетельствуют об обратном", – сказано в публикации.

После жалобы жителей Хамаматюрта, активисты выехали на место, где расположена свалка – частично она расчищена, мусор закопан в ямы, рассказал на условиях анонимности один из активистов.

"Но это наносит вред экосистеме, подпочвенные воды это все впитают. Закапывается пластик, который десятками лет не будет разлагаться. Они попытались скрыть проблему. Свалка есть, там очень много мусора, у нас есть видеоподтверждение", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Активист отметил, что направлены обращения в Минприроды, природоохранную прокуратуру, Россельхознадзор и в администрацию Бабаюртовского района.

Активист Мурад Хакимов рассказал, что местные жители обратились и к нему из-за свалки. Некоторые из сельчан или сами являются бюджетниками, или же ими являются их родственники, и потому они не хотят жаловаться властям, так как опасаются преследования, пояснил он.

"Часть мусора просто "затолкали" в землю. Рядом находятся жилые дома, свалка идёт практически рядом с селом. По словам главы села, это земли сельхозназначения. Рядом протекает река Терек, от свалки пыль, грязь, запах", – сказал Хакимов корреспонденту "Кавказского узла".

28 ноября, когда приезжали другие активисты, на месте был представитель Минприроды. Он сказал, что свалка незаконная и образовалась стихийно, продолжил он.

"Я спросил, почему в качестве временной меры не огородить свалку, создать условия, чтобы она не разрасталась? Он ответил, что ее не должно быть, мусор следует вывозить на официальную свалку в Кизляр. Но туда никто не возит", – отметил активист.

Вывозом мусора не должна заниматься сельская администрация, заявил сотрудник пресс-службы администрации Бабаюртовского района. "У них нет на это полномочий. Если даже есть деньги, это будет нецелевое использование денежных средств. По закону, вывозом мусора занимается оператор ООО "Благоустройство-1" города Кизилюрт", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием ООО "Благоустройство-1" относительно жалобы жителей Хамаматюрта на стихийную свалку.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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