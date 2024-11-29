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22:52, 29 ноября 2024

Арестован помощник военного атташе Азербайджана в США

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Старший помощник военного атташе Вооруженных сил Азербайджана в США Гахраман Мамедов арестован по обвинению в контрабанде. 

Подполковник Гахраман Шамиль оглу Мамедов был задержан в Стамбуле с сумкой, в которой нашли 70 кг золотых слитков на сумму более 10 млн манат (5,88 млн долларов США) и передан властям Азербайджана. Служба государственной безопасности Азербайджана привлекла его к уголовной ответственности по обвинению в контрабанде, следует из переведенного корреспондентом «Кавказского узла» сообщения ведомства. 

Мамедов был задержан в рамках расследования по уголовному делу об участии граждан Азербайджана в контрабанде, организованной в сговоре с иностранцами. По информации СГБ, Мамедов, обладающий дипломатическим статусом, «вступил в сговор с другим гражданином Азербайджана Анаром Али оглу Гасымовым и иностранными гражданами и участвовал в контрабанде через таможенную границу большого количества золотых слитков из Объединенных Арабских Эмиратов в Турцию». 

Мамедов 22 ноября прибыл из США в Турцию и забрал из камеры хранения в международном аэропорту Стамбула сумку с большим числом золотых слитков, поставленную туда прибывшим в тот же день из ОАЭ Анаром Гасымовым, отмечается в сообщении спецслужбы. Пользуясь дипломатическим иммунитетом и «используя должностные полномочия в ущерб служебной позиции», Мамедов пронес   сумку через границу без таможенного декларирования. Затем он сел в такси и направился в отель, но по пути был задержан сотрудниками турецких правоохранительных органов.

При досмотре в сумке досмотра были обнаружены золотые слитки общей массой 70 кг и стоимостью 10 220 900 манат (около 6 млн долларов США). В той же камере хранения в аэропорту была обнаружена еще одна сумка с 14 кг золотых слитков, которую через таможенную границу не пронесли. Гасымов был задержан и привлечен к уголовной ответственной в Турции.

Мамедову вменяется контрабанда по предварительному сговору с использованием служебного положения за пределами Азербайджана и превышение должностных полномочий за пределами Азербайджана. Бакинский военный суд арестовал его. 

Комментариями адвоката или представителя Гахрамана Мамедова «Кавказский узел» пока не располагает. 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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