Арестован помощник военного атташе Азербайджана в США

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Старший помощник военного атташе Вооруженных сил Азербайджана в США Гахраман Мамедов арестован по обвинению в контрабанде.

Подполковник Гахраман Шамиль оглу Мамедов был задержан в Стамбуле с сумкой, в которой нашли 70 кг золотых слитков на сумму более 10 млн манат (5,88 млн долларов США) и передан властям Азербайджана. Служба государственной безопасности Азербайджана привлекла его к уголовной ответственности по обвинению в контрабанде, следует из переведенного корреспондентом «Кавказского узла» сообщения ведомства.

Мамедов был задержан в рамках расследования по уголовному делу об участии граждан Азербайджана в контрабанде, организованной в сговоре с иностранцами. По информации СГБ, Мамедов, обладающий дипломатическим статусом, «вступил в сговор с другим гражданином Азербайджана Анаром Али оглу Гасымовым и иностранными гражданами и участвовал в контрабанде через таможенную границу большого количества золотых слитков из Объединенных Арабских Эмиратов в Турцию».

Мамедов 22 ноября прибыл из США в Турцию и забрал из камеры хранения в международном аэропорту Стамбула сумку с большим числом золотых слитков, поставленную туда прибывшим в тот же день из ОАЭ Анаром Гасымовым, отмечается в сообщении спецслужбы. Пользуясь дипломатическим иммунитетом и «используя должностные полномочия в ущерб служебной позиции», Мамедов пронес сумку через границу без таможенного декларирования. Затем он сел в такси и направился в отель, но по пути был задержан сотрудниками турецких правоохранительных органов.

При досмотре в сумке досмотра были обнаружены золотые слитки общей массой 70 кг и стоимостью 10 220 900 манат (около 6 млн долларов США). В той же камере хранения в аэропорту была обнаружена еще одна сумка с 14 кг золотых слитков, которую через таможенную границу не пронесли. Гасымов был задержан и привлечен к уголовной ответственной в Турции.

Мамедову вменяется контрабанда по предварительному сговору с использованием служебного положения за пределами Азербайджана и превышение должностных полномочий за пределами Азербайджана. Бакинский военный суд арестовал его.

Комментариями адвоката или представителя Гахрамана Мамедова «Кавказский узел» пока не располагает.

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