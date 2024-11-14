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20:17, 14 ноября 2024

Европейский суд признал нарушение права на свободу собраний в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Баку, отказавшись согласовать митинг-шествие партии Народного фронта Азербайджана в 2018 году, нарушили право оппозиционеров на свободу собраний, постановил Европейский суд по правам человека.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 14 ноября объявил решение по делу "Али Керимли и другие против Азербайджана".

Заявителями по этому делу стали председатель партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и еще четыре члена этой партии – Нуреддин Мамедли, Вахид Магеррамли, Ильхам Гусейн и Эмиль Саламов. В сообщении, опубликованном на сайте Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), указывается, что жалоба была связана с отказом исполнительной власти столицы Азербайджана согласовать шествие-митинг оппозиционеров от парка Гусейн Джавид  в Баку до здания парламента страны, или же по двум альтернативным, предложенным ими маршрутам. Городская администрация мотивировала отказ тем, что предложенные места расположены в местах оживленного движения транспорта и пешеходов и таким образом создания им препятствий.

Однако заявители сочли эти объяснения необоснованными и обратились в местные суды, которые  отклонили их жалобы, после представители партии подали заявления в ЕСПЧ. Заявители сочли, что власти нарушили их право на свободу собраний, гарантированное статьей 11.1 Европейской конвенции прав и свобод.

ЕСПЧ пришел к мнению, что "вмешательство в свободу собраний заявителей было либо основано на положениях законов, которые не отвечали требованиям Европейской конвенции", либо это ограничение не соответствовало критериям, "необходимым в демократическом обществе". ЕСПЧ постановил "выплатить каждому заявителю по 1500 евро в качестве компенсации за моральный ущерб" и по 250 евро на возмещение судебных затрат.

Один из заявителей, член президиума ПНФА Ильхам Гусейн, в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" отметил, что жалоба была связана с отказом провести 15 декабря 2018 года митинг-шествие.

"Тогда власти предлагали проводить митинги только на ограниченном пространстве стадиона в Ясамальском районе. Мы предложили альтернативные места, чтобы и в других частях города люди видели наши демонстрации. Нашими требованиями были: освобождение  политзаключенных, проведение свободных выборов, демократических реформ, борьба с коррупцией. При этом мы хотели завершить митинг шествием перед парламентом, чтобы адресовать наши требования напрямую законодательному органу, который должен участвовать в решении проблем страны. Мы также предложили два альтернативных маршрута. Но власти ответили отказом по всем из них. К сожалению, ситуация стала еще хуже. С 2019 года митинги не разрешаются и на стадионе в Ясамальском районе. Свобода собраний в стране фактически под запретом. Поэтому мы считаем, что ЕСПЧ должен проконтролировать, чтобы нам не только выплатили компенсации, но и было восстановлено наше право на свободу собраний", - рассказал Гусейн.

"Кавказский узел" также писал, что власти Баку отказались согласовать партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявленную на 11 ноября 2022 года акцию с требованиями свободы собраний, освобождения политзаключенных, проведения свободных выборов и демократических реформ. Оппозиционеры сочли отказ противоречащим Конституции и попытались провести акцию, однако она была разогнана полицией.

Гусейн также указал на проблемы с выплатой компенсаций. "Правительство затягивает с выплатой компенсаций оппозиционерам. В 2017 году я выиграл в ЕСПЧ дело в связи с моим административным арестом в 2014 году. Компенсацию мне платили мелкими частями аж до 2020 года. Также сейчас не могу получить компенсацию по еще одному делу, несмотря на то, что прошло более шести месяцев", - сказал Гусейн.

Другой заявитель, Вахид Магеррамли, также посетовал на затягивание с выплатой компенсации. "Честно говоря, назначение компенсации еще не означает, что я ее получу. По предыдущему делу я еще не получил средства, несмотря на то, что прошло семь-восемь месяцев. Мой адвокат несколько раз писал в Минюст, но тщетно", - сказал Магеррамли.

Эксперт в области права, глава Группы прав медиа Халид Агалиев также указал на наличие проблемы с выплатой компенсаций некоторым заявителям. "Да, есть задержки. Однако в конечно итоге правительство в любом случае выплатит компенсации, потому что требование Европейской конвенции однозначны. До тех пор пока Азербайджан в Совете Европы, средства должны быть выплачены заявителям. Ибо существует механизм отчетности за исполнение решений ЕСПЧ", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем он также констатировал "фактическое ограничение в стране свободы собраний". "В Азербайджане митинги, пикеты, шествия не согласовываются местными властями. Они ссылаются на требование закона о свободе собраний, который наделяет их полномочиями самим определять места проведения акций. При этом городская администрация Баку уже как пять лет предлагает для проведения митингов стадион в пригороде столицы. Однако у организаторов должны быть альтернативы", - сказал Агалиев.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступен для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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