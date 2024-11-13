Житель Дагестана заподозрен в реабилитации нацизма

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Житель Сулейман-Стальского района стал подозреваемым по делу о реабилитации нацизма из-за публикации и комментария в интернете.

49-летний житель Сулейман-Стальского района подозревается по части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная с использованием интернета), сообщило сегодня в своем телеграм-канале управление СКР по Дагестану, отметив, что дело возбуждено по материалам ФСБ.

По версии следствия, в ноябре 2023 года мужчина, находясь в селе Советское Магарамкентского района, с мобильного телефона опубликовал в интернете "графическое изображение, в котором содержались сведения, направленные на реабилитацию нацизма", а также дополнил его "своим комментарием, оправдывающим идеологию нацизма".

"Свободный доступ к просмотру изображения и комментарию мог иметь неограниченный круг лиц […] в связи с чем, сведения, содержащиеся в ней, стали общедоступными, то есть публичными", - говорится в публикации ведомства.

Часть 2 статьи 354.1 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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