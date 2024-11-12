Жители Дагестана задержаны за похищение человека

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Трое жителей Дагестана подозреваются в похищении человека и вымогательстве, двое из них задержаны.

По версии следствия, 5 ноября подозреваемые приехали в частный жилой дом в Хасавюрте, представились сотрудниками полиции и стали обыскивать жилище. Когда хозяин дома попросил показать ему служебные удостоверения, они надели на него наручники, силой посадили в машину и увезли в сторону Махачкалы. В дороге они стали вымогать у мужчины 1 млн рублей, избивая его. Потерпевший пообещал им 150 тысяч рублей. Когда он смог выйти из машины ему удалось бежать. Он вернулся к своему дому и стал звать на помощь.Тогда подозреваемые скрылись, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении трех подозреваемых возбуждено дело по статьям о похищении человека с применением насилия, вымогательстве (п.п. «а», «в», «г» и «з» ч. 2 ст. 126 и п.п. «а», «в» и «г» ч. 2 ст. 163 УК России).

"Двое подозреваемых задержаны, принимаются меры к задержанию третьего. Также по уголовному делу задержан пособник, сообщивший подозреваемым о наличии денежных средств у потерпевшего и место его проживания", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

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