Беспорядок на мемориальном комплексе рассердил сочинцев

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Уже полгода после реконструкции Мемориал в микрорайоне Завокзальный, где находится Вечный огонь и проводятся праздничные мероприятия, посвященные патриотическим датам, захламлен и завален бытовым мусором. Обращения жителей в администрацию результатов не дают.

Сообщение о проблемах с реконструкцией мемориального комплекса в Сочи поступило на смс-сервис "Кавказского узла". "С марта-апреля началась масштабная реконструкция Мемориала. До сих пор прилегающая территория находится в печальном состоянии. Склад строительных материалов, кучи мусора разобраны на тротуарах, засохшие растения. Некогда прекрасная зона отдыха превратилась в свалку", - говорится в сообщении.

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Реконструкция должна была завершится к 9 мая, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" автор сообщения, местная жительница Татьяна Марущенко. При этом, отметила она, всего несколько лет назад Мемориал обновлялся, и точно так, как сейчас, меняли гранитную облицовку и плитку.

Помимо смены гранитных настилов появилась еще аллея маршалов с бюстами военачальников, в том числе и Иосифа Сталина. Также установлены бюсты военачальников Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Семена Буденного, Клемента Ворошилова, Родиона Малиновского и другим, рассказал корреспонденту представитель пресс-службы мэрии Сочи.

Пенсионерка Татьяна Курина рассказала корреспонденту, что она с собакой ежедневно прогуливается по Мемориальному комплексу, где всегда было уютно и приятно находиться. Но после реконструкции рабочие не удосужились вывезти мусор, а свалили весь строительный хлам за главной стеной Мемориала. За полгода там образовалась куча еще и бытового мусора. По ее словам, она и ее соседи писали заявление в администрацию с требованием привести Мемориал в порядок, но никакого ответа не получили.

«Я обращалась и с письменным заявлением напрямую в администрацию и через интернет в чат бот администрации 30 октября, 2 октября и 7 ноября, но мои сообщения и фотофакты просто удалял модератор, хотя написано, что в этом чат боте напрямую происходит коммуникация с первыми лицами Сочи», - посетовала Татьяна Курина

По словам Татьяны Марущенко, она также обращалась с мая на канал мэра Сочи, но за это время куча мусора только выросла.

Жительница улицы Севастопольская Наталья Попова рассказала корреспонденту, что она так же ходит домой через Мемориал, и ее очень удивляет, почему администрация так халатно относится к захламлению и никаких мер по уборке территории не принимает.

Этот Мемориал увековечил имена бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. "Раненные умирали в сочинских госпиталях и именно в Завокзальном микрорайоне на месте Мемориала находилось городское кладбище, где и производили захоронения умерших в госпиталях. Имена погибших сочинцев и умерших в госпиталях высечены на гранитной стеле, установленной еще в 70 х годах", - рассказала Наталья Попова.

Председатель ТОСа «Завокзальный» Кирилл Матусевич по просьбе корреспондента лично побывал на Мемориале и сообщил корреспонденту, что информация о завалах мусором территории Мемориала подтвердилась, о чем он сообщил в мэрию, однако, ответа по его словам, на свое обращение он не получил. ТОС "Завокзальный" насчитывает порядка 20 000 человек и для многих парковая зона Мемориала стала местом прогулок, так как другого зеленого уголка в микрорайоне больше не осталось.

В данной ситуации действия (или бездействие) чиновников нарушают законодательные нормы и права граждан, а именно Закон РФ от 14 января 1993 г. N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества", указал адвокат Роман Клыков.

"В статье 5 четко сказано, что "Ответственность за содержание воинских захоронений на территории РФ возлагается на органы местного самоуправления", - прокомментировал он ситуацию корреспонденту "Кавказского узла"..

«Ненадлежащее содержание Мемориала, выражающееся в наличии грязи и мусора, свидетельствует о нарушении этих обязательств», - пояснил адвокат, посоветовав неравнодушным сочинцам обратиться по этому поводу в прокуратуру.

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