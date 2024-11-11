Военный из Нальчика осужден за оставление части

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Военнослужащий Багаудин Нальгиев получил восемь лет колонии за самовольное оставление воинской части и нарушение уставных взаимоотношений.

Суд установил, что Нальгиев покинул место службы и уехал домой. Он вернулся в часть сам, но потом вновь уехал и был задержан по месту жительства военной полицией, следует из приговора.

Кроме того, военный был обвинен в применении насилия к дежурному на пропускном пункте. По версии следствия и суда, Нальгиев пытался войти в штаб части, когда его не пустили, он схватил дежурного за руку, вытащил на крыльцо штаба и, прижав к стенке, стал душить. Сам обвиняемый заявил, что только держал его за форму в районе груди, не применяя насилия, говорится в решении, опубликованном в карточке дела на сайте военного суда в Нальчике.

Гарнизонный военный суд в Нальчике признал контрактника виновным в самовольном оставлении части и нарушении уставных взаимоотношений. Смягчающими обстоятельствами гарнизонный суд признал наличие трех малолетних детей. За нарушение уставных взаимоотношений его приговорили к ограничению по военной службе на полгода, а за два случая оставления части – к трем и шести годам колонии. По совокупности приговоров контрактник получил восемь лет лишения свободы, говорится в решении.

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