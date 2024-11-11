Волонтеры отреставрировали входной портал во Дворце эмира Бухарского в Железноводске

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В Железноводске не менее 50 волонтеров "Том Сойер Феста - Пятигорск" приняли участие в реставрации входного портала во Дворец эмира Бухарского. Сам дворец отнесен к объектам культурного наследия, а портал охранного статуса не имеет, его планировалось снести.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2022 года в рамках проекта "Том Сойер Фест" начата реставрация двух домов, построенных в XIX веке. Для привлечения волонтеров для жителей города была проведена экскурсия и розыгрыш сувенирной продукции, а затем участники мероприятия провели около часа, снимая старую краску с оконных рам и штукатурку с одного из домов.

Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» направлен на привлечение внимания к проблеме сохранения исторического наследия региона. Том Сойер Фест — это фестиваль для тех, кто хочет сделать город лучше, перейти от слов к делу, выбрать и привести в порядок внешний вид города, обратить внимание на ценность исторической среды и объединить городских активистов в деятельное сообщество. С 2015 года в проекте принимает участие более 45 городов России. В этом году в Ставрополе он приурочен к 245-летию города, говорится в сообщении на странице инициативы в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры "Том Сойер Фест - Пятигорск" начали реставрацию входного портала во Дворец эмира Бухарского в Железноводске в мае этого года.

Портал украшен фасадной майоликой (специальным керамическим художественным покрытием), которая была изготовлена находившейся под Санкт-Петербургом художественно-керамической мастерской "Гельдвейн-Ваулина" в 1909 году.

Сначала волонтеры очистили майолику от краски и гипсовой штукатурки, нанесенной в советское время, потом укрепили изразцы специальными составами. По данным "Том Сойер Феста", в этом этапе приняли участие не менее 50 человек.

После этого был этап восстановления утраченных фрагментов. При тонировании майолики для получения нужного оттенка использовались колеры разного цвета, смешанные с эмалью и лаком. "Проделана огромная работа. На портале не было ни одного целого изразца. Удалось привести в порядок даже самый сложный участок, на котором была утрата 40% изразцов", - сообщалось в телеграм-канале проекта 14 октября.

На последнем этапе работ изразцы были покрыты специальным составом, который используется при реставрации керамики в качестве финишного покрытия и при высыхании создает твердую пленку, устойчивую к атмосферным воздействиям.

7 ноября "Том Сойер Фест - Пятигорск" сообщил, что реставрация майолики на входном портале во Дворце эмира Бухарского в Железноводске завершена. 9 и 10 ноября волонтеры освежили покрашенные части портала.

9 ноября корреспондент "Кавказского узла" посетил место проведения работ. В этот день там трудился только один человек, координатор "Том Сойер Феста - Пятигорск" Остап Мочалов. Корреспонденту "Кавказского узла" он сказал, что за весь сезон 2024 года таких дней, когда он работал бы один, было только два, включая 9 ноября, а в остальное время помогающих было достаточно.

Дверь была в очень плохом состоянии, ее в рамках капремонта хотели выкинуть

Фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" начал свою работу в Пятигорске в 2020 году, рассказал Остап Мочалов. В 2020 году волонтеры восстановили парадную дверь в доходном доме на улице Теплосерная, 11 в Пятигорске. "Дверь была в очень плохом состоянии, ее в рамках капремонта хотели выкинуть. Мы своим первым проектом хотели показать, что, даже несмотря на плачевное состояние, исторические деревянные двери могут быть восстановлены. На контрасте "до и после" мы показали, что можно всё восстанавливать и сохранять", - отметил он.

В 2021-2022 гг. волонтеры занимались восстановлением исторического облика дореволюционного особняка 1903 года на улице Козлова, 34 в Пятигорске. "Восстановили исторический облик фасада, очистили от краски, от загрязнений, подремонтировали, заменили водосточную систему. Двери, оконные рамы - всё отреставрировали. Там дворик есть - и дореволюционные ворота. Они были в ужасном состоянии, ржавые все, перекошенные. Мы через соцсети собрали средства, необходимые для их восстановления, и кузнец их отреставрировал и установил", - рассказал Мочалов.

В 2023 году "Том Сойер Фест - Пятигорск" восстанавливал входную группу - дверь и кованый надкрылечник - по улице Красноармейская, 7. "Это флигель усадьбы первопоселенца Кавказских Минеральных Вод Алексея Реброва", - пояснил собеседник.

Проект в Железноводске - первый за пределами Пятигорска для "Том Сойер Феста - Пятигорск". Этот объект волонтерам предложили для восстановления. "В прошлом году нам написали, рассказали, что есть такое деление - сам Дворец эмира Бухарского является объектом культурного наследия, и он подлежит реставрации, а входной портал с дореволюционной майоликой - нет. Спросили, нет ли у нас волонтеров в Железноводске. Так и вышло, что мы занялись этим объектом", - сообщил Мочалов, уточнив, что обратился к ним с этим предложением сотрудник управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Это всё мы не сами придумали, как и что делать

В своей работе волонтеры опираются на опыт и поддержку профессиональных реставраторов и используют специальные технологии, подчеркнул он. "Это всё мы не сами придумали, как и что делать, все этапы были согласованы с реставраторами-керамистами - какие инструменты надо использовать, материалы, составы и так далее", - отметил Мочалов.

"У всех разные хобби. Кто-то коллекционирует монеты, а я коллекционирую восстановленные исторические объекты. Мне интересно взять, очистить от краски, посмотреть, как оно выглядит. Потом восстановить. Своими руками прикоснуться к этому. Было плохо - стало хорошо, было некрасиво - стало красиво. Это созидательная деятельность, и ее результаты я потом могу видеть. И мне интересная история, архитектура, хочется сохранить что-то своими руками. Плюс знакомишься с разными интересными людьми", - пояснил он свои мотивы этим заниматься.

И таких людей на Кавказских Минеральных водах много, подчеркнул он. "Весь сезон было много людей. Мы долго занимались очисткой - это не так просто. Одна плитка, изразец, занимала по три-четыре часа, чтоб ее очистить. А тут их очень много", - указал он. Кроме того, были и другие трудоемкие этапы работ. Так что реставрация входного портала - результат труда многих местных жителей, приходивших на проект по личной возможности.

Я коренной пятигорчанин, например, и мне лично приятно осознавать, что я смог оказать какую-то посильную помощь в сохранении исторического наследия моего города

По мнению одного из волонтеров "Том Сойер Феста - Пятигорск" Вардана, который принимает участие в проекте уже не первый сезон, это возможность "проявить гражданскую позицию". "Мне это кажется важным, потому что в последние годы мы постоянно слышим, что необходимо сохранять историческое наследие, что ничего не делается и так далее, и когда появляются такие низовые инициативы, их стоит, я считаю, поддерживать. Поддерживая их, ты, во-первых, сам приобретаешь некие навыки, которых у тебя могло и не быть, а во-вторых, ты углубляешь свою связь с тем местом, где ты живешь. Я коренной пятигорчанин, например, и мне лично приятно осознавать, что я смог оказать какую-то посильную помощь в сохранении исторического наследия моего города", - сказал Вардан корреспонденту "Кавказского узла" по телефону.

В проекте принимают участие даже те, кто не занимается непосредственно реставрацией. Так, один пятигорский фастфуд в этом году предоставлял волонтерам питание - на открытие и в течение сезона несколько раз, рассказал Мочалов.

Важную роль играют пожертвования местных жителей - в частности, на входном портале Дворца эмира Бухарского планируется еще установить калитку. Не воссоздать чугунную, как было раньше, это очень дорого, но установить максимально похожую на ту, что была изначально, металлическую и с оригинальным узором. Были найдены соответствующие мастера, средства на эту работу, порядка 90 тысяч рублей, были собраны у людей.

"Наша задача - не ходить самим и искать, что бы сделать, а создать запрос у граждан на то, чтобы эта тема (сохранения исторических зданий) была в повестке", - сказал Мочалов. По его мнению, в этом плане в Пятигорске работа "Том Сойер Феста" успешна.

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