Сторонница НДП пострадала на акции в Ереване

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Во время митинга, прошедшего в Ереване, сторонница "Национально-демократического полюса" Армине Сагоян упала с машины и повредила руку. Ей очень долго пришлось ждать полицейских, которые также хотели забрать автомобиль.

Как писал "Кавказский узел", "Национально-демократический полюс" на митинге в Ереване 9 ноября призвал власти Армении отказаться от трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и строить диалог с Азербайджаном на основе принципов международного права.

Текст трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года опубликован на "Кавказскому узле".

Во время митинга сторонница "Национально-демократического полюса" Армине Сагоян упала с машину, она госпитализирована, в больнице ей оказали необходимую помощь, сообщили 9 ноября корреспонденту "Кавказского узла" в офисе НДП.

Сагоян, по данным представителя движения, повредила руку, ей наложили гипс. "Также есть боли в теле, в больнице посоветовали отлежаться дома", - добавил он.

По словам представителя движения, Сагоян упала случайно в самом начале шествия. На место инцидента вызвали полицию, она рассказала подробности произошедшего.

Член НДП Ваагн Авакян на своей странице в соцсети заявил, что Сагоян пришлось очень долго ждать приезда следователя в той машине, с которой она упала. Полицейские отказывались отпустить ее, ссылаясь на "необходимость проведения неотложных оперативных мероприятий". Только когда наконец приехал следователь, он, узнав о состоянии Сагоян, принял решение отложить все мероприятия и отпустить ее. После этого полицейские решили изъять машину НДП "на время проведения расследования".

Авакян обвинил полицейских в работе на власти, так как эта машина используется НДП на всех акциях. "Власти не упускают случая, чтобы надавить на полюс", - заявил активист. Только после долгих уговоров активистам удалось убедить полицейских не забирать автомобиль.

Участие в акции, прошедшей на площади Свободы, приняли несколько десятков сторонников НДП, кроме того, в ней участвовали депутаты от фракции "Айастан" Гарник Даниелян и Кристине Варданян.

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