Дагестанский сельчанин обвинил силовиков в трудовой эксплуатации

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Житель Кайтагского района Дагестана пожаловался, что силовики заставили его делать мелкий ремонт здания, в котором располагается отдел полиции, необоснованно составили на него материал об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и направили дело в суд.

Видео, на котором житель Кайтагского района Дагестана пожаловался на силовиков, 8 ноября опубликовал Instagram*-паблик vestidagestan.

По словам сельчанина, он поехал вместе с двумя друзьями на машине в соседнее село за сеном. Он уточнил, что машиной управлял его друг. Автомобиль остановили полицейские и доставили сельчанина в отдел полиции, где, оказывая на него давление, стали требовать, чтобы он признался, что управлял машиной в нетрезвом виде. Далее, по словам сельчанина, силовики предложили ему сделать мелкий ремонт здания, в котором находится отдел полиции. Взамен они пообещали не составлять на него материал об управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Житель Кайтагского района заявил, что ремонтировал здание двое суток и что все это время его не обеспечивали питанием, из-за чего он ничего не ел. Несмотря на то, что сельчанин делал ремонт, силовики все равно направили собранный в отношении него материал в суд, который лишил его права на управление автомобилем сроком на два года, привлек к принудительным работам на 240 часов, а также конфисковал его машину.

Этот пост в Instagram*-паблике vestidagestan, на который подписаны около 296 тысяч пользователей, на 10.20 мск 9 ноября набрал 232 отметки "нравится" и 26 комментариев.

"В полицейские идут те, кто хочет стать предпринимателями. Там обучают как деньги делать и за это ещё зарплаты дают. А не как в университете – деньги берут и ничему не учат", – сыронизировал marat_remont_kvartir05_.

"Начальника и причастных – под увольнение за превышение служебных полномочий. В этом отделе никогда не было порядка. Как и во всех отделах республики", – заявил chuzhoi1686.

"Просто нет слов. И начальника, и подчиненных – всех уволить", – потребовала zazamagomedova05.

"Полицейские не защищают простой народ и не наводят порядок, а наоборот создают беспорядок", – считает _azulphia_.

На 10.20 мск 9 ноября на сайте МВД Дагестана нет комментариев относительно жалобы жителя Кайтагского района на действия силовиков.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в Дагестане широкий общественный резонанс вызвала смерть Курбана Далгатова, умершего 20 января 2023 года после того, как был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

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