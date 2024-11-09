Член "Сасна Црер" госпитализирован после инсульта в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный по делу о захвате полка полиции в Ереване член "Сасна Црер" Мхитар Аветисян доставлен в госпиталь из Нубарашенской тюрьмы.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 февраля 2021 года суд в Ереване огласил решение по делу о захвате здания полка полиции, приговорив членов отряда "Сасна Црер" к лишению свободы на сроки от четырех до 25 лет, Мхитар Аветисян был приговорен к 7,5 года заключения. Осужденные не признали вину и пытались обжаловать приговор, но безуспешно.

Член "Сасна Црер" Мхитар Аветисян получил инсульт в уголовно-исполнительном учреждении (УИУ) "Нубарашен", сообщил на своей странице в Facebook* адвокат Араик Папикян.

По словам адвоката, Аветисяна госпитализировали, он находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь.

Мхитар Аветисян был участником захвата здания ППС в 2016 году в Ереване. После "бархатной революции'' в 2018 году членов отряда "Сасна Црер" (входит в политическое движение "Национально-демократический полюс"), в том числе Аветисяна, освободили из-под ареста, но 28 мая 2022 года их вновь заключили под стражу. На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.