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01:00, 9 ноября 2024

Член "Сасна Црер" госпитализирован после инсульта в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный по делу о захвате полка полиции в Ереване член "Сасна Црер" Мхитар Аветисян доставлен в госпиталь из Нубарашенской тюрьмы. 

Как сообщал "Кавказский узел", 24 февраля 2021 года суд в Ереване огласил решение по делу о захвате здания полка полиции, приговорив членов отряда "Сасна Црер" к лишению свободы на сроки от четырех до 25 лет, Мхитар Аветисян был приговорен к 7,5 года заключения. Осужденные не признали вину и пытались обжаловать приговор, но безуспешно. 

Член "Сасна Црер" Мхитар Аветисян получил инсульт в уголовно-исполнительном учреждении (УИУ) "Нубарашен", сообщил на своей странице в Facebook* адвокат Араик Папикян.

По словам адвоката, Аветисяна госпитализировали, он находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь.

Мхитар Аветисян был участником захвата здания ППС в 2016 году в Ереване. После "бархатной революции'' в 2018 году членов отряда "Сасна Црер" (входит в политическое движение "Национально-демократический полюс"), в том числе Аветисяна, освободили из-под ареста, но 28 мая 2022 года их вновь заключили под стражу. На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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