«Сочи Парк» столкнулся с обвинениями в сатанизме из-за традиционного праздника

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Группа жителей Краснодарского края подала жалобы в Следком и прокуратуру с требованием наказать организаторов Дня рождения Бабы Яги в "Сочи Парке", усмотрев в нем элементы сатанизма.

О требовании запретить празднование Дня рождения Бабы Яги в "Сочи Парке" руководитель дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга "Звезда" Анна Шафран заявила 31 октября в своем телеграм-канале.

Шафран заявила, что День рождения Бабы Яги является "ремейком Хэллоуина". "Все эти люди, видимо, реально не осознают простой вещи: в Европе и США всё начиналось также "мило" и "безобидно". Кончилось сатанинской Олимпиадой в Париже, скандалом, который прогремел на весь мир. И вся эта [яркоэкспрессивные выражения], которая сейчас правит бал у наших западных непартнёров – плоть от плоти таких вот действ", – написала Анна Шафран.

По ее мнению, Хэллоуин – это "первый шаг к легализации сатанизма", Шафран призвала тех, кто согласен с ней, писать жалобы в прокуратуру.

Этот пост в телеграм-канале Анны Шафран, на который подписаны более 56 тысяч пользователей, на 11.00 мск 4 ноября набрал около 12,3 тысячи просмотров и 24 комментария. Их авторы выступили в поддержку Шафран.

На призыв Анны Шафран откликнулись сотрудники центра "Сорок сороков", они обратились с жалобой в прокуратуру. Авторы заявления потребовали привлечь организаторов Дня рождения Бабы Яги к ответственности, сообщил 2 ноября в своем телеграм-канале "Утренний Юг".

Впервые День рождения Бабы Яги отметили в Сочи Парке в 2015 году, мероприятие с тех пор проходит ежегодно. Оно состоит из двух частей. Днем проходят игры и квесты, а с наступлением сумерек – мероприятия с элементами хоррора. Гвоздь программы – лабиринты страха и финальный Огненный бал. В 2023 году фестиваль посетили 160 тысяч человек, уточнил 2 ноября "Блокнот Краснодар".

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