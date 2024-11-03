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11:31, 3 ноября 2024

Вандалы повредили ставни на склепах Даргавского некрополя

Даргавский некрополь. Фото: Тамары Агкацевой для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за неоднократных случаев вандализма власти приняли решение установить ставни на склепах Даргавского некрополя, расположенного в Пригородном районе Северной Осетии. Вандалы повредили несколько ставен.

Как информировал "Кавказский узел", туристы периодически совершают акты вандализма в Даргавском некрополе в Северной Осетии. Так, в августе 2021 года одна из путешественниц проникла внутрь склепа в архитектурно-этнографическом комплексе "Город мертвых" у селения Даргавс в Пригородном районе, взяла в руки останки усопшего и вела себя неподобающе. В 2019 году "Город мертвых" временно закрывали для посетителей после публикаций о том, что туристы трогают экспонаты и вытаскивают их из склепов.

"Архитектурно-этнографический комплекс "Город мертвых" у селения Даргавс в Пригородном районе Северной Осетии, согласно информации министерства культуры Северной Осетии, включает 97 склепов XIV-XVIII веков нашей эры и находится под охраной ЮНЕСКО. Это самый крупный некрополь Северного Кавказа.

Из-за периодических случаев вандализма в Даргавсе власти решили установить деревянные ставни на оконных проемах, чтобы туристы не проникали внутрь склепов. Этой работой занимается реставрационная компания "Скифос-РСК". Ставни изготовили из дерева, в аутентичном стиле и несколько десятков ставен уже установили, сообщил генеральный директор Нацмузея Аслан Цуциев, слова которого 2 ноября привел на своем сайте телеканал "Осетия-Ырыстон".

Поведение туристов возмущает местных жителей, поскольку путешественники проникают в склепы, чтобы сделать селфи, привел также телеканал слова местной жительницы Лилии Сохиевой.

На склепах "Мертвого городка" специалисты установили 20 склепов. "Работы еще не завершены. Будет еще один этап, но сроки пока не известны. Будем ориентироваться на погодные условия", – привел 2 ноября слова руководителя компании"Скифос-РСК" Петра Павлова паблик "Подслушано Владикавказ" в соцсети "ВКонтакте".

Несмотря на то, что ставни были установлены на днях, некоторых из них уже сломали вандалы, продолдил Павлов. "Это кошмар. Как можно было за такой короткий срок испортить ставни? Это работа вандалов, потому что ставни были именно сломаны", – подчеркнул он.

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2021 года на фоне скандала с "Городом мертвых" всплыли истории о том, как туристы справляют дни рождения и веселятся в священном для осетин святилище Реком. В это святиище, согласно осетинским традициям, следует подниматься исключительно босиком, соблюдая разделение святилища на мужскую и женскую части, отмечается в материале Ларисы Сотиевой "Селфи с черепами": вернуть доверие к туристам в Даргавсе", опубликованном на "Кавказском узле".

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Автор: "Кавказский узел"

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