Объявление о повышении цен на проезд в маршрутках вызвало недовольство жителей Дагестана

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Перевозчики заявили о повышении цены не проезд с 1 декабря по маршруту Каспийск – Махачкала. Местные жители, комментируя объявление о повышении тарифа в соцсети, пожаловались на плохие условия в маршрутках и отметили, что в Дагестане цены растут повсеместно, а зарплаты остаются прежними.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно возмущались ценами на проезд в общественном транспорте. Так, 23 июня власти заявили, что проезд в маршрутках подорожает с 27 рублей до 32 рублей. Местные жители, комментируя это сообщение в соцсети, заявили, указали на плохое качество пассажирских перевозок.

Фотографию, на которой показано объявление в маршрутке о повышении тарифа на проезд по маршруту Каспийск – Махачкала, 30 октября опубликовал в соцсети "ВКонтакте" паблик "Голос Дагестана". В объявлении сказано, что с 1 декабря стоимость проезда возрастет до 70 рублей из-за повышения расходов на содержание подвижного состава и топливо.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 206 тысяч пользователей, на 09.25 мск 2 ноября набрал 163 отметки с реакцией пользователей и 192 комментария. Часть их авторов пожаловалась на низкие зарплаты.

"Цены постоянно поднимаются, но не зарплаты", – написал пользователь Ku Ba.

"Уже легче пешком ходить с такими зарплатами, как в Дагестане", – отметила Марина Магомедова.

"Все вокруг дорожает, но не труд рабочих", – заявила Мадина Исламова.

"Бедный Дагестан, все дорожает", – написал Джалалдин Хибиев.

"За эти деньги из Махачкалы до Хасавюрта можно на электричке поехать", – отметил Анвар Алиев.

Другая часть пользователей раскритиковала власти. "Уже на такси выгоднее ездить, нежели на этих маршрутках, заполненных", – возмутился Тетакай Мустафаев.

"Так ничего властями не делается, чтобы цены не поднимались", – отметил Азиз Арсланалиевич.

"У нас же депутаты народные, вот и за народ так" беспокоятся". Ни совести, ни чести у них не осталось. За то, когда их выбирают, то о народе они очень сильно "болеют", – написал Ибрагимгаджи Муртазалиев.

"А как вы хотели? Налоги повысили, плюс газ по 30 рублей. Поднятие цен – это естественная реакция, плюс аппетиты растут у владельцев бизнеса ведь и для них все подорожало, и содержание дорогих машин, и строительство коттеджей", – сыронизировал Кыржак Бургундов.

На 09.25 мск 2 ноября на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно анонса о повышении цен на проезд в маршрутках следованием Каспийск – Махачкала.

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