Решение об изъятии участка дороги возмутило жителей Сочи

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Жители села в Сочи возмутились решением суда, который из-за ошибки кадастрового инженера посчитал дорогу общего пользования частью участка семьи Красильниковых и постановил передать ее соседям.

Сообщение о том, что жители села Измайловка в Сочи лишились дороги общего пользования, поступило 31 октября на смс-сервис "Кавказского узла". "Село Измайловка, улица Измайловская. По реестровой ошибке у жителей нашего переулка забрали дорогу общего пользования", - написала автор сообщения Красильникова М. П.

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Корреспонденту "Кавказского узла" автор сообщения Марина Красильникова пояснила, что живет с мужем и его родителями - Анатолием и Антониной Красильниковыми, и в результате ошибки должностного лица пожилые родители мужа были лишены собственности по решению суда, вынесенному 31 октября. В тот же день суд лишил более 30 человек дороги общего пользования.

Этому решению предшествовало другое решение от 1 марта, которым суд признал самовольными постройки 90-летнего инвалида Анатолия Красильникова и потребовал снести их в пользу новых соседей: Ольги Спицыной и Даниила Вьюгина.

Анатолий Красильников рассказал, что они с женой приехали в Сочи в 1971 году и устроились на работу на Мацесте в чайсовхоз. Анатолий был бригадиром и агрономом, на предприятии проработал более 20 лет. Супружеской паре дали от предприятия небольшой домик с участком по улице Измайловской, в котором они проживают по сей день. «В этом доме у нас родились дети, внуки и правнуки», - сказал Анатолий Красильников корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что хозпостройки, признанные судом самовольными, он возводил лично полвека назад, так как "домик был маленький", и нужны были подсобные помещения для хранения дров и кухня. Все подсобные строения были возведены на законном земельном участке.

Его супруга, 87-летняя Антонина Красильникова, рассказала, что в 1996 году они с супругом оформили домовладение, строения и участок в собственность, но кадастровый инженер допустила ошибку и на рисунке развернула участок в противоположную сторону. Тогда на это никто из членов семьи не обратил внимания.

Ошибка вскрылась только сейчас, когда появились новые соседи

«Ошибка вскрылась только сейчас, когда появились новые соседи и воспользовались этой ошибкой через суд, чтобы отобрать у нас часть законного участка вместе с постройками», - пожаловался Анатолий Красильников.

Антонина Красильникова пояснила, что суд отказался удовлетворить их просьбу об исправлении кадастровой ошибки, но зато удовлетворил встречный иск соседей о признании их строений самовольными и их сносе за свой счет для освобождения участка.

Кроме того, суд обязал их выплатить соседям неустойку в 90 000 рублей. «Более того, судья которая выносила решение, еще и […] указала, что нам по рисунку кадастрового инженера якобы принадлежит дорога общего пользования, и мы можем ее перегородить и занять как собственную землю. Но мы не хотим ссориться с соседями и считаем решение суда незаконным", - сказала Антонина Красильникова. По словам супругов Красильниковых они намерены обжаловать решение суда от 31 октября о выплате неустойки соседям.

В решении суда от 1 марта, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", указано, что Анатолий Красильников обратился с иском к Ольге Спицыной и Даниилу Вьюгину, а также к городу Сочи, требуя признать недействительными результаты межевания и уточнения границ принадлежащего ему земельного участка и результаты межевания соседского земельного участка.

"Спицына Ольга Павловна и Вьюгин Даниил Александрович обратились с встречным исковым заявлением к Красильникову А.Г. о сносе самовольно возведенных построек и освобождении земельного участка от незаконного владения с кадастровым номером […]. Обязать ответчика по встречному иску, Красильникова А.Г., снести как незаконно возведенные на земельном участке Спицыной О.П. и Вьюгина Д.А. самовольные капитальные и некапитальные постройки хозблока, навеса, летней кухни, ворота, убрать с участка все личные вещи, перенести существующий забор строго по смежной границе земельного участка Спицыной О.П. и Вьюгина Д.А. […] и земельного участка Красильникова А.Г.", - говорится в решении суда.

Суд, несмотря на пояснения Красильниковых, обязал их снести постройки, освободить землю, а недостающую землю дополнить территорией дороги общего пользования. Как рассказали супруги Красильниковы, они сообщили об этих решениях судов своим соседям, которые проживают на улице Измайловской и пользуются этой дорогой.

У нас более 30 соседей. Мы все очень дружные

«У нас более 30 соседей. Мы все очень дружные. Как только они узнали, что суд нам присудил дорогу общего пользования, они сказали, что встанут на нашу защиту, так как происходящее несправедливо по отношению не только к нашей семье, но и ко всем жителям улицы», - рассказала Антонина Красильникова. По ее словам, соседи написали в администрацию и в прокуратуру заявление-протест, но ответа пока не получили.

Эту информацию подтвердила председатель квартального комитета улицы Измайловской Людмила Кузнецова. «Вся улица поддерживает Красильниковых и против новых соседей и их неправомерных действий. […] Дорогу перекрывать никто из соседей не даст. Дорога тут была всегда, с начала образования совхоза. А барак, в котором мы все живем, еще довоенный. У нас много старожилов, людей в возрасте, которые это могут подтвердить вам. Если дорогу перегородят, то тогда к нам не проедет скорая, пожарные машины. Мы не сможем пройти к своим жилищам. Это очень глупое решение», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ольга Желябина сообщила, что живет на этой улице с 1966 года. Она также заявила корреспонденту "Кавказского узла", что считает недопустимым принимать такие решения, из-за которых "будет страдать много людей".

Адвокат Красильниковых Дмитрий Гончаров назвал решение суда незаконным. По его мнению, в деле может быть не просто ошибка, а умышленный подлог документов, в результате чего отобрана дорога общего пользования. "Я помог пожилому собственнику Анатолию Красильникову составить заявление в правоохранительные органы. Ответы пока не получены", - сообщил 31 октября адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Ольга Спицына и Даниил Вьюгин оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

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