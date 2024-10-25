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21:44, 25 октября 2024

ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестован подозреваемый в подготовке теракта на Ставрополье. Он намеревался использовать зажигательное устройство в месте массового скопления людей.

Силовики отчитались о задержании на Ставрополье подозреваемого в подготовке теракта. "Террористический акт злоумышленник планировал совершить путем использования самодельного зажигательного устройства в месте массового скопления людей. Осуществить задуманное ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками управления. <…> Подозреваемый дал признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - процитировало сегодня ТАСС сообщение пресс-службы управления ФСБ России по Ставропольскому краю

По версии ведомства,  в июне 2024 года мужчина вступил в ряды запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации. 

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя регулярные отчеты о предотвращении терактов, предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды. Вероятной целью такой пропаганды может быть предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

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Автор: "Кавказский узел"

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