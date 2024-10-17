После жалоб жителей Гуково суд приостановил работу мусорного полигона

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Суд потребовал от владельца мусорного полигона в Гуково устранить все выявленные сотрудниками Росприроднадзора экологические нарушения, в том числе проникновение фильтрата в почву. Ранее на работу полигона неоднократно жаловались местные жители.

О том, что суд приостановил работу мусорного полигона в Гуково, в своем телеграм-канале сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Сотрудники Росприроднадзора заинтересовались ситуацией с полигоном после того, как местные жители неоднократно жаловались на неприятный запах, который исходит от него. В результате был выявлен ряд серьезных нарушений, пояснила Радионова.

Специалисты установили, что место сбора отходов загружено до предела, из-за чего нет места для сваливания новых партий мусора. На полигоне были видны открытые очаги горения, не организован сбор и отвод фильтрата (токсичной жидкости от мусора).

Росприроднадзор подал иск в суд в отношении владельца полигона – ООО "Гуковское спецавтохозяйство". Суд встал на сторону ведомства, он приостановил работу полигона до тех пор, пока не будут устранены все нарушения.

Жители Гуково ранее неоднократно жаловались на мусорный полигон в соцсетях. 11 апреля такую жалобу жительница Гуково высказала в телеграм-канале "Гуково. Проблемы. Решения", в частности она указала на неприятный запах.

Глава Гуково Евгений Гриненко ответил ей, что местные власти реагируют на обращения жителей – в том числе на каждый факт возгорания на свалке, принимают меры по скорейшей ликвидации возгорания. Также он заявил, что ситуация на мусорном полигоне находится под контролем, пожарные тушат огонь, а спецтехника отсыпает специальным материалом дымящиеся участки свалки, сообщил "Ростов-на-Дону Онлайн".

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