Давка у гардероба ростовской школы вызвала вопросы к властям

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэр Ростова-на-Дону поручил подчиненным разобраться в ситуации, из-за которой произошла давка среди детей около гардероба в школе Суворовского микрорайона. Единственная школа в микрорайоне переполнена, а новые не строятся, указали пользователи Telegram.

Инцидент произошел в ростовской школе в микрорайоне "Суворовский", сообщил поздно вечером 15 октября в своем телеграм-канале мэр Алексей Логвиненко. "Распространяется видео, где большое число учеников школы 75 в мкр. «Суворовский» не могут покинуть помещение учреждения. В коридоре школы образовалось столпотворение", - написал он.

Глава города отметил, что поручил своему заместителю по социальным вопросам и начальнику управления образования "выехать на место и разобраться в ситуации, принять меры по предотвращению подобных случаев". "Дети должны учиться в безопасных и комфортных условиях", - говорится в публикации.

Видео опубликовано, в частности, в телеграм-канале микрорайона "Суворовский Ростов-на-Дону". На кадрах ролика видна толпа детей в школьном коридоре, часть из них в верхней одежде. Дети кричат, некоторые из них толкают друг друга.

В этом же телеграм-канале приведены слова человека, представившегося педагогом этой школы, имя и должность учителя в публикации не приведены. "Я работаю учителем, после уроков, когда пришел сдавать ключи, увидел эту картину, позвал завучей, за 2 минуты это все закончилось. Начали отводить детей назад и запускали по группам, и все закончилось. Сегодня был первый день работы гардероба, и из-за этого всё, как мне кажется, и произошло", - говорится в публикации.

Родители школьников также рассказали, что 15 октября было первым днем работы школьного гардероба. После уроков ученики пошли туда за одеждой, отчего возникло столпотворение, сообщило 15 октября 161.ru.

Родители заявили, что школа переполнена в несколько раз: по проекту она рассчитана на 1340 человек, а учатся в ней как минимум 4000 учеников. Сейчас это единственная полноценная школа в микрорайоне: есть еще два модуля, но они предназначены для начальных классов, пишет издание.

Они просто снесли парту с охранником и на взрослых не реагировали

Мать школьницы Екатерина сообщила изданию, что лично была в этом коридоре, так как ждала дочь. "Да, творилось что-то жуткое. Но это было из-за того, что дети сами как безумные летели и орали. Они просто снесли парту с охранником и на взрослых не реагировали. Никому ничего там не сломали и без сознания там тоже не было никого — это уже враньё. Охранник и учителя пришли на помощь и всё урегулировали, через 15 минут было всё нормально. Просто одних только пятых классов в одной раздевалке - 20, а это минимум 600 человек, и все разом идут. А культуры у наших детей нет, вот так и вышло", - приводит ее слова издание.

Под публикацией в чате микрорайона, по состоянию на 11.15 мск 16 октября, размещено 188 комментариев. Авторы многих из них возмутились переполненностью школы. "Это [произошло] потому, что одна школа на такое кол-во детей", - написала, в частности, Marina. "Где школы? Почему их не хватает? Почему в таком районе, как Суворовский, нет школ?" – возмутился Андрей Литвин.

"Сын пришёл со школы и показал такое же видео, это ужас. Некоторые потеряли вещи и телефоны", - поделилась Анастасия Денисова. "Неудивительно. А вы когда отдавали туда детей, не в курсе были, что школа более чем в 3 раза переполнена?) Мы в курсе, поэтому сын ездит на СЖМ", - ответила Ирина. "А ничего, что у нас на районе одна школа, и не всем удобно ездить фиг пойми куда", - возразила на это Ara ara.

"А если пожар или, не дай бог, другая чрезвычайная ситуация? Что будет с нашими детьми?" – задалась вопросом Елена. "Недавно проводили учебную тревогу, это все репетировали, есть специально отведенный вход и выход. Также в кабинетах есть план эвакуации. Так что за это можно не волноваться", - ответила katya.

"Когда в здании, рассчитанном на 1350 учеников, учатся около 5 тысяч, неудивительно что происходят такие ситуации", - прокомментировал видео Павел. "Пусть власти города это увидят и позаботятся о том, чтобы скорее построили ещё школы, а то район огромный задумали, а инфраструктура района хромает!" – высказала пожелание светлана.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.