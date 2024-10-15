Приговор в Бельгии выходцам из Чечни показал опасность радикализации части диаспоры

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Суд в Бельгии приговорил к длительным срокам заключения выходца из Чечни и его жену за подготовку теракта. При этом двое других обвиняемых получили условные сроки, а еще один был оправдан. Власти Бельгии и других европейских стран недостаточно эффективно борются против религиозных радикалов. Они выдают себя за политиков, а на самом деле навязывают членам чеченской диаспоры радикальные идеи. А суды в это время некоторым из них назначают чрезмерно мягкие наказания, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики из стран Европы.

Как информировал "Кавказский узел", в мае 2023 года прокуратура Бельгии объявила о задержании семи сторонников "Исламского государства"*, заподозренных в подготовке теракта. Среди подозреваемых – выходцы из Чечни. 10 сентября стало известно, что в Брюгге осуждены четверо сторонников ИГ*. Лидер группировки, уроженец Чечни Абубакар С. осужден на 15 лет, к восьми годам заключения приговорена его супруга. Еще двое членов группировки осуждены условно, в их числе брат Абубакара С.

В Бельгии существует одна из наиболее крупных в Европе чеченских диаспор, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" статье "Как поехать в Европу и получить статус "беженца".

Суд в Бельгии раскрыл детали уголовного дела

Защита выходца из Чечни Абубакара С., осужденного в Бельгии за принадлежность к террористическому сообществу и подготовку теракта, обжаловала приговор, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Питерян Денс. От дальнейших комментариев он отказался.

Ранее бельгийское издание Dhnet.be сообщило, что защитник на суде первой инстанции "признал исламскую радикализацию своего клиента", однако оспорил, что тот пытался совершить теракт.

Представитель пресс-службы судов Бельгии Петер Каттхоор подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что решение суда первой инстанции в Брюгге в отношении Абубакара С. обжаловано адвокатом. От других комментариев Каттхоор воздержался, предложив изучить приговор. Он отметил, что дата рассмотрения апелляции пока неизвестна.

Корреспондент "Кавказского узла" изучил приговор суда первой инстанции в отношении Абубакара С. и выполнил его перевод.

В материалах дела речь идет о пяти обвиняемых, из имена не приводятся, обвиняемые обозначены номерами. Последний из них – обвиняемый №5 назван в приговоре сторонником ИГ*, по при этом сам не был уличен ни в желании участвовать в совершении терактов, ни в распространении пропаганды ИГ*, и поэтому был оправдан.

Обвиняемый №4 был уличен в производстве и распространении пропагандистского контента ИГ*, хотя намерения сам поучаствовать в теракте не высказывал. Он получил условный срок, а также оштрафован на 10 000 евро. К аналогичному наказанию приговорен обвиняемый №3.

Третий обвиняемый, согласно материалам дела, "играл активную роль в распространении пропаганды и вербовке сторонников, обменивался пропагандистским контентом с первым обвиняемым".

Еще один обвиняемый назван "диванным сторонником", следствие при этом допустило, что он мог совершить преступление. "Распространяя пропаганду, подстрекая сторонников (даже если это происходит только онлайн), убеждая людей в своей идеологии, он участвует в деятельности этой террористической группы, осознавая, что таким образом он способствует преступлениям, совершенным этой группой", – сказано в приговоре.

Из материалов дела следует, что Абубакар С. является главным обвиняемым. "Мужчина с российским гражданством, родился в 1998 году", – сказано в приговоре. В материалах дела также указано, что обвиняемая №2– его супруга. "Женщина с российским гражданством, родилась в 1989 году,между ними заключен "религиозный брак", – сказано в приговоре. Она утверждала, что планировала обратится за политическим убежищем в Бельгии, но на момент ареста не сделала этого. Осматривавший ее врач диагностировал у нее посттравматический синдром, но исключил психическое расстройство, как и у ее мужа.

В приговоре не сказано, что речь идет об этнических чеченцах, но это понятно из его содержания. Так, Абубакар С. "в прослушанном разговоре с супругой от 2 апреля 2023 высказывал опасения, что, когда он совершит нападение, это будет иметь негативные последствия для всей чеченской общины". Поэтому Абубакар С. предполагал оборвать все контакты с чеченской диаспорой за 2-3 месяца до нападения, сказано в приговоре.

Кроме того, Абубакар С. и его жена в перехваченных разговорах обсуждали "амиров Чечни, которые принесли присягу [ИГ*] и отправились в Сирию. Также они планировали отправить своих детей на родину в Чечню по подложным документам, но реализовать это не удалось", – сказано в документе.

Абубакар С. был признан особо опасным для общества и подлежащим изоляции на длительный срок. Суд в Брюгге учел его предыдущие судимости. "Его уголовное прошлое содержит три уголовных дела, два из которых связаны с кражей. Год он провел в тюрьме", – отмечается в приговоре.

Также в документе со ссылкой на данные бельгийских спецслужб указано, что обвиняемый №1 (указаны его инициалы АСМ. Сотрудник пресс-службы судов Бельгии также назвал его Абубакар С.) "пытался проникнуть на территорию ИГ* в 2017-2018 годах".

Следователи установили наблюдение, а также промониторили страницы в соцсетях, и по результатам расследования на основе прослушек телефонов установили, что первый и второй подсудимые дали клятву верности ИГ*, что между первым и вторым обвиняемым имели место различные вызывающие опасение разговоры, связанные с ИГ*, сказано в приговоре.

В деле использовались заключения исламоведа. Он, в частности, исследовал вопрос, что означает клятва верности халифу, и пришел к выводу, что речь идет именно об ИГ*, а также о конкретном намерении супружеской пары совершить теракт с целью признания "солдатами халифа". Абубакар С. в ходе следствия признал, что в случае совершения теракта ИГ*, взял бы на себя ответственность. Вторая осужденная, супруга Абубакара С, вначале отрицала, что знала о планах мужа, но данные мониторинга телефонов и видеозаписи подтверждают, что оба принесли клятву ИГ*. Клятва приносилась дистанционно по видео.

Привлеченный к процессу врач 21 сентября 2023 года сделал заключение, что первый обвиняемый не страдает психическим расстройством. При втором обследовании он проявил склонность к садизму. Он уверен в своей правоте, особенно в негативном отношении к Западу, против которого, по его мнению, насилие оправдано. Обвиняемый откровенно заявляет о своих геополитических взглядах и позиции, что является позитивным моментом, но он не допускает сомнений в своей правоте и не проявляет эмпатию, отметил врач.

Согласно материалам дела, в одном из телеграм-каналов, первый обвиняемый заявил, что планирует совершить две атаки в одном и том же городе. Также обсуждалось убийство нескольких солдат с целью пополнения арсенала оружия. Было решено не совершать атаку в Брюсселе, так как первый обвиняемый плохо знал этот город, и там уже были теракты. Также первый обвиняемый спросил в группе, сколько оружия они получат, и обсуждались гранаты, которые они собирались бросить в места нападений, в частности, ночной клуб, что привело бы к многочисленным жертвам, указано в приговоре.

В документе также упоминается переписка в чате, в сообщениях идет речь об атаках с использованием взрывчатки. 1 апреля 2023 года первый и второй обвиняемые обсуждали место, где можно совершить джихад. Обсуждался теракт в аэропорту Брюсселя.

Главными доказательствами обвинения стали обстоятельства подготовки оружия. По версии следствия, обвиняемый №1 арендовал гараж, в котором намеревался хранить оружие. Также он тщательно планировал нападение. Во время разговора с офицером под прикрытием он сразу же заявил о поиске оружия, с помощью которого можно было бы причинить наибольшее число жертв. В ходе последующих разговоров Абубакар С. сообщил силовику о намерении совершить два теракта в Антверпене группой из пяти человек. Когда полиция пришла в выводу, что идет реальная подготовка теракта, то 4 мая, в день передачи оружия, были произведены аресты.

Аналитики указали властям Бельгии на недостаточную борьбу против радикалов

Муж с женой, которых осудили за подготовку теракта, проживают в Бельгии длительное время, отметила жительница Бельгии, беженка из Чечни Фатима Маргиева, представляющая Швейцарскую НКО "Женщина за мир во всем мире".

"16 лет я живу в Бельгии, и такого раньше не было. В суде дали условные сроки и выпустили людей – как это так, если были такие тяжелые обвинения? "Брат главаря" отделался условным сроком и штрафом. Как вообще они могли проникнуть в здание НАТО в центре Европы, чтобы провести там теракт?" – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она призвала не использовать клише "радикализующейся чеченской молодежи". "Если говорить о молодежи, что идет ее радикализация, что они привлекаются ко всему этому, то это неправда. <…> Мы все встречаемся с молодежью, стараемся объяснить им, поэтому огульно такие обвинения высказывать нельзя. Я знаю, что сейчас большая часть молодежи увлечена образованием, интеграцией, спортом, изучением языков. В недавней парижской олимпиаде участвовало много выходцев из чеченской диаспоры. В составе сборной Австрии, Германии, Албании и Дании. Обидно, что СМИ обращают внимание на этническое происхождение людей, только когда речь идет о террористах", – сказала Маргиева.

Один из членов чеченской диаспоры в Европе подверг жесткой критике осужденных за подготовку теракта. "Если задержали за такое преступление – правильно дали. Мало дали. Нельзя нарушать законы, тем более по таким статьям. Человека приютили, дали крышу над головой, возможность зарабатывать и учиться, и в ответ такая подлость с их стороны – это очень тяжкое преступление", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

Высказывания властей Чечни могут влиять на радикализацию молодежи за рубежом. Кроме того, недопустимо заигрывание с радикальным исламом со стороны чеченских старейшин в эмиграции, заявил проживающий в Австрии активист Чеченской Демократической Партии Ибрагим Никархо.

"В Бельгии неплохо сработали, что предотвратили этот теракт. Но в целом, я считаю, что и в Бельгии, и в других европейских странах борются с последствиями. Уже когда людей завербовали, и уже когда человек откровенно начинает подготовку теракта, начинаются какие-то действия. Но сам процесс превращения человека в террориста власти пока упускают", – сказал Никархо корреспонденту "Кавказского узла".

И во Франции, и в Великобритании, и в Бельгии действуют группы исламистов, которые называют себя политиками, но выступают за установление шариата, продолжил он. "К сожалению, "Единая сила" и правительство ЧРИ четко не осуждают все эти политисламские потуги... старейшины вместо того, чтобы четко осудить это, фактически посылают им сигнал: "мы политические деятели, за нами можно спрятаться". Конечно, это может повлиять на молодые умы, которые могут воспринять это как одобрение. После падения "Имарата"* и ИГ* в чеченской эмигрантской среде начало происходить отрезвление", – отметил аналитик.

Однако затем появились активисты, которые сначала набрали популярность на теме "Кадыров плохой", а затем начали говорить о необходимости шариата, отметил Никархо. Он заявил, что подобные идеи разрушают чеченскую диаспору и потому с ними надо бороться. "Радикализируются на 95% на русском языке, на котором умеют читать, в интернете. Может быть, 5% слушает чеченских и дагестанских мулл", – сказал аналитик.

Официальные власти Чечни также влияют на настроения в среде чеченских эмигрантов, продолжил он. "Раньше в Чечне ислам не выставлялся напоказ. Свадьбы, похороны, другие важные события личной жизни проходили по исламским обрядам, и все. Но со времени привнесения радикального ислама, суфийский ислам, традиционный для Чечни, тоже вступил в соревнование на тему "кто тут лучший мусульманин", – указал Ибрагим Никархо.

Французский журналист, бывший заложник ИГ*, автор книг о радикальных идеях Николя Энен заявил, что число этнических чеченцев в радикальных кругах увеличивается с 2019 года. "Но они были и раньше, в частности, в регионе Эльзас-Лотарингия-Шампань-Арденны.

Франко-алжирский исламовед, журналист и писатель Мохаммед Сифауи отметил, что многие этнические чеченцы не интегрируются в общество из-за языкового барьера. После того, как ИГ* было разбито в Сирии и Ираке, террористы сменили тактику и нацелились, в частности, на рекрутинг молодежи, уже проживающей в Европе, а также на Кавказе. И так они смогли рекрутировать новых членов, в частности, из чеченской диаспоры, отметил он.

"Мусульманское сообщество не однородно в Европе. Умеренные мусульмане, не практикующие мусульмане, мсульмане разных течений – все, кроме тех, кто поддерживает радикалов, доверяют европейским институтам, европейскому гражданскому обществу и вынесенным приговорам соответственно. Поэтому возмущение этот приговор вызовет только у тех, чье мнение заранее сформировано и их ничем не переубедить", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сифауи считает борьбу стран ЕС с терроризмом эффективной, но отметил, что его причины не устраняются. "Не закрыты школы, мечети, открыто призывающие к ненависти к Западу. Потому что здесь демократия, и до определенного придела можно высказывать свое мнение. Где проходит этот предел между мнением и насилием – вопрос, который еще не решен", – сказал аналитик.

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