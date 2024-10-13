Волгоградцы выступили против застройки набережной

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Жители Волгограда провели митинг, на котором потребовали от властей отменить строительство жилищного комплекса на Ворошиловский набережной.

О том, что волгоградцы 12 октября вышли на митинг против застройки набережной, в своем телеграм-канале сообщил активист Алексей Ульянов.

Он опубликовал несколько фотографий, на одной из них показаны 12 человек, они стоят в парке и держат в руках плакаты. В надписях на плакатах сказано, что протестующие выступают против строительства жилого комплекса (ЖК) в водоохранной зоне.

В другой публикации Ульянов рассказал, что на место проведения митинга прибыл глава Дзержинского района Волгограда и поговорил с протестующими. Разговор прошел в напряженной обстановке, митингующие постоянно перебивали главу района, отметил активист.

Речь идет о застройке Ворошиловский набережной в Волгограде. На том месте, где обязаны были высадить деревья и сделать чистый пляж, строят 29 высотных зданий, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" местная жительница Марина Архипова.

"Представьте порядка 40 000 человек. Тысяч 10 машин. Без поликлиник, детских садиков и школ. Нагрузка на старые коммуникации Ворошиловского района. Это водоохранная зона в 200 метрах не просто так была выделена у нашей реки. Нельзя закатывать это место в бетон", – заявила она.

Митинг прошел в парке "Русь", уточнила Архипова.

На 12.00 мск на сайте администрации Волгограда нет комментариев относительно акции протеста местных жителей против застройки набережной.

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