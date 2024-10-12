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09:36, 12 октября 2024

Объявление о повышении цен на проезд в автобусах вызвало недовольство краснодарцев

Автобус в Краснодаре. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=6fbY3bCcrVI

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за роста цен на запчасти и топливо с 16 октября в Краснодаре цены на проезд по нескольким автобусным маршрутам будут подняты до 55 рублей, сообщил Союз автотранспортников Кубани. Местные жители, комментируя в соцсети объявление о росте тарифов, отметили, что в городе цены растут повсеместно, а зарплаты остаются на прежнем уровне. Также они пожаловались на плохие условия в автобусах.

По данным Союза автотранспортников Кубани, несколько коммерческих перевозчиков на муниципальных маршрутах приняли решение повысить стоимость проезда.

Цены будут повышать поэтапно. В рамках первого этапа, который начнется с 16 октября, тариф вырастет до 55 рублей. В числе причин – рост запчастей, топлива, увеличение количества безналичных оплат проезда, повышение МРОТ, изменения в налоговом законодательстве и удорожание новых автобусов для обновления подвижного состава, привела 11 октября "Кубань 24" слова президента объединения Ивана Петрова.

С 16 октября вырастет стоимость проезда на маршрутах: №№ 41, 136А, 146А, 157А, 170А, 176А. С 17 октября цены на проезд изменятся в автобусах №№ 25, 30, 37, сказано в публикации.

Пост о планируемом повышении цен на проезд в автобусах Краснодара был опубликован 11 октября в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Типичный Краснодар", на который подписаны более 617 тысяч пользователей. На 09.30 мск 12 октября эта запись набрала 41 отметку с реакцией пользователей и 175 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала качество пассажирских перевозок.

"55 рублей и ты будешь стоять в духоте в битком набитом автобусе, который будет двигаться как черепаха", – написал Виталий Помогайлов.

"Проезд дорожает, а автобусы такие грязные на линию выпускают, что смотреть противно. Особенно сиденья и окна вечно грязные", – отметила Надежда Олисова.

"За такой проезд в плохих условиях и такая цена", – указал Павел Мирошничеко.

"А помыть и привести в порядок общественный транспорт не хотят? Грязно, годами не моют транспорт. За что платить больше?" – спросила Алёна Кульпинова.

"Приведите лучше транспорт в порядок", – отметил Кирилл Шабанов.

"От этого чище автобусы не станут. Да и вообще лучше не станет, как было при прошлых подорожаниях, так и в этот раз, хоть при +5, хоть при +10 рублей. Проверено временем", – заявил Владимир Пташкин.

Другая часть комментаторов отметила, что цены повышаются, а зарплаты остаются на прежнем уровне. "А когда зарплата подорожает?" – спросил Никита Осипов.

"Жаль, что роста только у зарплат нет, а так всё идёт по плану", – сыронизировал Дима Дмитрий.

При этом некоторые из комментаторов встали на сторону перевозчиков.

"Мне нравится менталитет нашего народа. Все сидя на своей работе недовольны маленькой зарплатой, и всегда хотят зарабатывать больше. Так почему-же водитель маршрутки и предприниматель, предоставляющий авто, тоже не хотят зарабатывать больше? Для них так же дорожает хлеб в магазине, бензин, маникюр для жены, детский сад для ребёнка. Так почему-же другим можно, а им нельзя? Если сравнить потраченные силы, чтобы дойти с периферии к центру, и ценность 55 рублей, выбор очевиден", – заявила Юлия Ивженко.

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Автор: "Кавказский узел"

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