Азербайджанский адвокат стала одной из героинь международной выставки "Портреты силы-2024"

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На фотовыставке "Портреты силы-2024", посвященной работе женщин-правозащитниц, представлен портрет адвоката из Азербайджана Ровшаны Рагимовой. Фонд Домов прав человека, который является организатором выставки, отметил работу Рагимовой в области защиты прав женщин и политзаключенных.

Норвежский Фонд домов прав человека провел фотовыставку "Портреты силы-2024", которая посвящена женщинам-правозащитницам. На выставке, которая проводится в третий раз, представлены представлены портреты и истории правозащитниц, которые занимаются, в частности, документированием нарушений прав человека и предполагаемых военных преступлений, защитой прав женщин, политических заключенных, свободой слова и многое другое.



Фонд Домов прав человека стремится чествовать и продвигать независимых женщин-правозащитников и их работу посредством фотовыставки «Портреты силы: женщины, защищающие права человека», а также освещать ситуацию с правами человека в странах Сети Домов прав человека.

На фотовыставке представлены истории 12 женщин из Украины, России, Польши, Сербии, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Грузии, Норвегии, Хорватии, Боснии и Герцеговины. Среди героинь выставки - адвокат по правам человека из Азербайджана Ровшана Рагимова. Автором ее фото стала журналистка Ульвия Али.

«Она занимается защитой прав человека уже более 10 лет, уделяя особое внимание правам женщин и противодействию домашнему насилию, включая защиту жертв и национальную адвокатуру. В настоящее время, будучи членом Коллегии адвокатов Азербайджана, она также работает над делами нескольких политических заключенных», - говорится в справке о Рагимовой.

В интервью сайту Ровшана Рагимова рассказала о том, как стала заниматься защитой прав женщин.

«Благодаря своей профессиональной юридической работе я обнаружила, что одними из самых нарушаемых прав в нашей стране являются права женщин. Принадлежность к Альянсу женщин-юристов Азербайджана сыграла значительную роль в моем развитии в этой сфере, это позволило мне оказывать женщинам качественную юридическую помощь. Поскольку в нашу организацию приходило все больше жертв, в какой-то момент я оказалась в центре борьбы с домашним насилием. В глазах каждого, кто приходил ко мне, я видела много безнадежности, но также и доверия», - рассказала Рагимова.

Она призналась, что, даже будучи юристом, испытывает проблемы из-за гендерного неравноправия. «Как женщина-правозащитник, я чувствую иное отношение и иногда думаю про себя: "Какое же тогда может быть отношение к жертвам [домашнего насилия], если такое отношение к женщине-юристу?" Но вместе с этим приходит и самая большая мотивация – тысячи людей доверяют нам и возлагают на нас свои надежды. Особым источником мотивации является помощь активистам, журналистам и арестованным из-за политически мотивированных преследований. Их сила и борьба также вдохновляют нас. Даже небольшой успех в нашей работе дает нам второе дыхание», - отмечает Рагимова.

Она констатировала серьезное ухудшение ситуации «с правами человека в Азербайджане». "В последние годы мы это особенно видим по арестам журналистов независимых СМИ и правозащитников", - говорит Рагимова.

И при этом она указала, что адвокаты сами также могут столкнулся с рисками преследований. «Не будет сюрпризом, если завтра [власти постучатся в] двери адвокатов. В таком случае у нас будет полный хаос - кто будет защищать людей, кто будет работать над делами», - сказала Рагимова.

Тем не менее, она продолжает адвокатскую деятельность по правам человека. «Дела, над которыми я работаю, могут красноречиво показать ситуацию с гражданским обществом и правами человека в Азербайджане. Я участвовала в защите правозащитника и активиста Бахтияра Гаджиева, но когда у нас последовали новые аресты, команде адвокатов пришлось разделиться, чтобы заняться другими делами. В настоящее время защищаю двух молодых исследователей - историка и этнографа Игбала Абилова и экономиста Фазиля Гасымова, который был арестован вместе с экономистом и политиком Губадом Ибадоглу. Я также работаю над делами журналистов, в том числе из AbzasMedia Наргиз Абсаламовой и представителем Toplum TV Илькина Амрахова. Все эти лица преследуются по политическим мотивам», - рассказала Рагимова.

Корреспонденту «Кавказского узла» Ровшана Рагимова рассказала, что очень благодарна за оценку ее правозащитной и адвокатской деятельности со стороны столь авторитетной международной организацией.

Представление меня в «Портретах силы» имеет важное значение для привлечения внимания к проблемам с домашним насилием, гендерным неравноправием в Азербайджане, к порочной практике уголовного преследования граждан по политическим мотивам

«Это важно не только для меня. Представление меня в «Портретах силы» имеет важное значение для привлечения внимания к проблемам с домашним насилием, гендерным неравноправием в Азербайджане, к порочной практике уголовного преследования граждан по политическим мотивам. Повышенное международное внимание, солидарность в требованиях освобождения политзаключенных безусловно придает силы этим людям в отстаивании своих прав, поддерживает их моральный дух», - отметила Рагимова.

Азербайджанский правозащитник, сокоординатор Союза За свободу политзаключенным в Азербайджане Эльшан Гасанов охарактеризовал Рагимову как «отважного адвоката и самоотверженного поборника прав человека».

«Ровшана Рагимова - представительница нового поколения адвокатов. Она формировалась как профессиональный юрист уже в репрессивной среде и понимала риски, с которыми сопряжена работа адвоката по правам человека. Тем не менее, Ровшана не стала искать легкой карьеры «покладистого» юриста, а встала на путь правозащитной деятельности, защиты прав жертв домашнего насилия. А став членом Коллегии адвокатов и приступив к адвокатской деятельности, она не остерегается защищать политзаключенных, не боится предавать огласке факты давления на своих подзащитных, пыток над ними. Она защищает не только права своих клиентов, но и дает решительный отпор попыткам ограничить ее профессиональные права со стороны силовиков, предавая каждый такой факт огласке», - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

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