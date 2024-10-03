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05:53, 3 октября 2024

Семья из Владикавказа добивается справедливой компенсации за квартиру в аварийном доме

Семья Габеевых, стоп-кадр видео "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

При переселении из аварийного дома семья Габеевых отказалась переезжать в предложенную администрацией Владикавказа квартиру с меньшей жилой площадью. Администрация через суд требует выселения семьи с двумя несовершеннолетними детьми, определив заниженную сумму компенсации за изъятое жилье. 

Дом №5 по улице Грибоедова находится в 30 минутах ходьбы от исторического центра Владикавказа. Здание было построено как экспериментальное – сейсмоустойчивый дом имел ограниченный срок службы, капитальный ремонт в нем не проводили. В 2015 году специальная комиссия признала здание аварийным. После семи лет ожидания и жалоб жильцов обещали расселить в новостройки на окраине Владикавказа к концу 2022 года. 

Сейчас из 60 квартир в доме обитаема только одна - Неля Габеева с супругом и тремя детьми остались последними жильцами расселенного и заброшенного дома. Габеева работает в детском саду, ее супруг - в трамвайном депо. В семье трое детей, двое из них несовершеннолетние.

По словам Габеевой, при расселении дома жильцы 55 квартир сразу получили квартиры с большей площадью и с ремонтом от застройщика. Чиновники ссылались на нехватку финансирования, поэтому жильцам еще пяти квартир пришлось ждать, пока будет достроено новое жилье. В феврале 2023 года Габеевым сообщили, что вскоре они смогут переселиться в новую квартиру, однако узнав параметры квартиры, они отказались от переезда - жилая площадь новой квартиры составляет всего 30 метров, что меньше, чем в их трехкомнатной квартире на Грибоедова. 

«Насколько мне известно, новая трехкомнатная квартира была образована из двухкомнатной квартиры путем установки стен-перегородок, что привело к тому, что комнаты стали маленькими, а планировка просто ужасной», - пояснила Неля корреспонденту “Кавказского узла”. 

Общая площадь старой квартиры составляет 56 кв.м, новой - 58,1 кв.м. Габеева считает несправедливой такую замену. «Мне говорят, что мои права не нарушены, но почему собственнику самой большой квартиры в доме выдают самую маленькую?» - возмущается она. Соседи Габеевых из четырех квартир, которые оставались нерасселенными на первом этапе, согласились на предложенное жилье и переехали.

После отказа от переезда администрация предложила семье денежную компенсацию, которая оказалась ниже рыночной цены на трехкомнатные квартиры во Владикавказе. «На мои просьбы к администрации предоставить мне квартиру, которая будет равнозначной по жилой площади и нормальной планировки, я получаю ответы, что мне ничего другого не предоставят и что мне нужно сказать спасибо за то, что дают. Иначе квартиру я не получу, а мне выплатят 3 650 772 рубля и выселят», - говорит Габеева. 

Администрация обратилась в суд с иском о принудительном изъятии жилого помещения и выселении. Ответчиком по иску выступает супруг Габеевой, который является собственником квартиры. 

Формально права Габеевых нарушены не были, поскольку закон учитывает общую площадь, а не жилую, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” адвокат Роман Санакоев, который представляет интересы семьи. По словам адвоката, он пытается добиться справедливой оценки рыночной стоимости квартиры, чтобы Габеевы смогли получить соответствующую компенсацию. 

«Мы подали ходатайство о назначении экспертизы, которое судом было удовлетворено. Оценочную экспертизу назначили, по результатам будет принято решение», - сообщил он. 

После расселения дом на Грибоедова стала пристанищем наркоманов и торговцев наркотиками. Один из жителей соседних домов опубликовал в соцсети видео с жалобой, что из-за этого на улицу страшно выпускать детей. Следственный комитет обратил внимание на это видео и обещал провести проверку.  

Неля Габеева признается, что сама боится жить в доме, где их квартира осталась единственной жилой. «Без страха жить здесь невозможно. По вечерам тут скандалы, потому что все знают, что дом заброшенный и приходят, закладчиков очень много», - рассказала женщина. “Посетители” вынесли из дома все, что возможно, даже старую сантехнику, а также срезали трубы и батареи. И-за этого семья Габеевых зимой останется без отопления, хотя они продолжают оплачивать все коммунальные услуги. Их квартиру уже несколько раз затапливало, из-за чего в помещениях появилась плесень, но рассчитывать на коммунальные службы Габеевы не могут. 

«Везде, куда я звонила, мне говорят, что дом на балансе нигде не стоит и к нам не могут приехать. Сейчас начнется отопительный сезон, у нас отопления уже не будет», – сказала она. 

По словам Нели, на все обращения к властям она получала лишь отписки, а на прием к главе республики Сергею Меняйло пыталась попасть восемь раз, но безуспешно. В телефонном разговоре с ней в июле 2023 года Меняйло пообещал “разобраться”, однако с тех пор никаких действий его подчиненные не предпринимали.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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