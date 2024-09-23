Логотип Feminist Peace Collective. Скриншот со страницы в Facebook* https://www.facebook.com/photo/?fbid=187872370432676&set=a.187872360432677

23 сентября 2024, 18:10

Feminist Peace Collective

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отстаивали права человека и защищали человеческое достоинство – призвали азербайджанские власти прекратить блокаду Карабаха

Деятельность в 2023 году

23 января, после месячной блокады азербайджанскими активистами Лачинского коридора, связывавшего Нагорный Карабах с Арменией, подвергли критики позицию государства и обвинили власти в использовании гражданского активизма для решения политических задач и в создании гуманитарного кризиса 1.

По мнению активисток, правительство пытается переложить ответственность за свои действия на гражданское общество, в данном случае – на «экоактивистов», которые требовали остановить добычу полезных ископаемых на территории Карабаха, а от российских миротворцев – открыть доступ для мониторинга месторождений азербайджанскими специалистами. Так же они подчеркнули, что право на разработку рудников, которые стали формальным поводом к началу блокады, Баку передал англо-американской компании Anglo-Asian 2.

«Продолжение блокады Лачина, являющееся проявлением союза государства, гражданского общества и неоколониализма, будет использовано для того, чтобы держать местное население в состоянии постоянного конфликта, тем самым легитимизируя государственное насилие, включая войну, которая нас ждет в будущем».

10 августа опубликовали призыв против тотальной войны, блокады и гегемонии «в знак солидарности с Карабахом/Арцахом» 3.

Активистки отметили, что восемь месяцев блокады привели регион к гуманитарной катастрофе: продовольственному дефициту, нехватке газа и электроэнергии, отсутствию доступа к медицинским услугам. Ограниченное обеспечение лекарствами, продуктами питания и транспортом пациентов, нуждающихся в лечении, со стороны Международного комитета Красного Креста также было приостановлено.

Такое положение, по мнению участниц FPC, является свидетельством стирания различий между гражданским населением и военными, а каждый проживающий в Карабахе является мишенью «тотальной войны».  

«Мы требуем немедленного открытия коридора Лачин/Бердзор, доставки необходимых продуктов питания армянам Карабаха/Арцаха, воссоединения семей, находящихся в изоляции на протяжении восьми месяцев, а также создания условий для немедленного оказания всей необходимой медицинской помощи нуждающимся армянам!»

Феминистки сравнили действия азербайджанского государства против населения Карабаха с подавлением экологического протеста в азербайджанском Сёюдлу, в ходе которых силовики блокировали доступ в село, в том числе для журналистов, а против местных жительниц были применены дубинки и слезоточивый газ.   

Профессиональная и общественная деятельность

Сообщество было создано в 2020 году 4 азербайджанскими феминистками в ответ на Вторую Карабахскую войну.

Одной из своих целей видят распространение дискурса о мире и представление альтернативных взглядов в ответ на доминирование в обществе националистических и милитаристских настроений.  

Примечания

  1. https://www.feministpeacecollective.com/en/post/the-blockade-of-lachin-corridor-in-the-midst-of-neo-colonialism-civil-society-and-state-violence
  2. https://hetq.am/en/article/151351
  3. https://www.feministpeacecollective.com/en/post/in-solidarity-with-karabakh-artsakh-against-total-war-blockade-and-hegemony
  4. https://www.feministpeacecollective.com/en/haqq%C4%B1m%C4%B1zda

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 сентября 2024, 19:19

  • Число политзаключенных в Азербайджане выросло до 319

    Список азербайджанских политзаключенных за три месяца пополнился 18 именами, в него включены 319 человек. В число новых политзаключенных вошли представители национальных меньшинств и антивоенные активисты, рассказал правозащитник Эльшан Гасанов.

23 сентября 2024, 18:32

23 сентября 2024, 17:50

23 сентября 2024, 17:01

23 сентября 2024, 16:16

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи