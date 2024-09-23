Feminist Peace Collective

23 сентября 2024, 18:10

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Отстаивали права человека и защищали человеческое достоинство – призвали азербайджанские власти прекратить блокаду Карабаха

Деятельность в 2023 году

23 января, после месячной блокады азербайджанскими активистами Лачинского коридора, связывавшего Нагорный Карабах с Арменией, подвергли критики позицию государства и обвинили власти в использовании гражданского активизма для решения политических задач и в создании гуманитарного кризиса .

По мнению активисток, правительство пытается переложить ответственность за свои действия на гражданское общество, в данном случае – на «экоактивистов», которые требовали остановить добычу полезных ископаемых на территории Карабаха, а от российских миротворцев – открыть доступ для мониторинга месторождений азербайджанскими специалистами. Так же они подчеркнули, что право на разработку рудников, которые стали формальным поводом к началу блокады, Баку передал англо-американской компании Anglo-Asian .

«Продолжение блокады Лачина, являющееся проявлением союза государства, гражданского общества и неоколониализма, будет использовано для того, чтобы держать местное население в состоянии постоянного конфликта, тем самым легитимизируя государственное насилие, включая войну, которая нас ждет в будущем».

10 августа опубликовали призыв против тотальной войны, блокады и гегемонии «в знак солидарности с Карабахом/Арцахом» .

Активистки отметили, что восемь месяцев блокады привели регион к гуманитарной катастрофе: продовольственному дефициту, нехватке газа и электроэнергии, отсутствию доступа к медицинским услугам. Ограниченное обеспечение лекарствами, продуктами питания и транспортом пациентов, нуждающихся в лечении, со стороны Международного комитета Красного Креста также было приостановлено.

Такое положение, по мнению участниц FPC, является свидетельством стирания различий между гражданским населением и военными, а каждый проживающий в Карабахе является мишенью «тотальной войны».

«Мы требуем немедленного открытия коридора Лачин/Бердзор, доставки необходимых продуктов питания армянам Карабаха/Арцаха, воссоединения семей, находящихся в изоляции на протяжении восьми месяцев, а также создания условий для немедленного оказания всей необходимой медицинской помощи нуждающимся армянам!»

Феминистки сравнили действия азербайджанского государства против населения Карабаха с подавлением экологического протеста в азербайджанском Сёюдлу, в ходе которых силовики блокировали доступ в село, в том числе для журналистов, а против местных жительниц были применены дубинки и слезоточивый газ.

Профессиональная и общественная деятельность

Сообщество было создано в 2020 году азербайджанскими феминистками в ответ на Вторую Карабахскую войну.

Одной из своих целей видят распространение дискурса о мире и представление альтернативных взглядов в ответ на доминирование в обществе националистических и милитаристских настроений.

Примечания