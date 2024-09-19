19 сентября 2024, 10:08

Астраханцы самостоятельно благоустроили улицу

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Жители Ленинского района Астрахани самостоятельно выполнили подсыпку проезжей части, а также обустроили тротуар на одной из местных улиц после того, как не смогли добиться реакции чиновников на их обращения с просьбой об ее благоустройстве.

Как информировал "Кавказский узел", жители Ленинского района Астрахани, в котором проживает активист Наиль Адельшинов, неоднократно жаловались на проблему с благоустройством улиц. Ранее они неоднократно просили власти решить проблему с разбитыми дорогами и тротуарами, отсутствием уличного освещения и бродячими собаками. 5 февраля астраханцы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его оказать содействие с решением этих проблем. Не дождавшись реакции властей, 6 апреля астраханцы самостоятельно отремонтировали проезжую часть улицы 1-я Соликамская.

10 сентября активист Наиль Адельшинов опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" пост, в котором рассказал, что вместе со своим соседом самостоятельно благоустраивает улицу, на которой живет – производит подсыпку и благоустраивает тротуар. "Не дождавшись помощи от властей, взял проблему в свои руки, что делаю не в первый раз", – отметил он.

Адельшинов пояснил, что просил помощи от властей, но обращения остались без ответа. "Материал дали хорошие люди, оплатил только доставку", – пояснил он.

Активист пояснил, что в непогоду улица становится непроходимой из-за луж и грязи.

Этот пост на странице Адельшинова в соцсети "ВКонтакте", на которую подписаны 2268 пользователей, на 10.00 мск 19 сентября набрал 28 отметок с реакцией пользователей и четыре комментария.

"Молодец Наиль, мы с мужем тоже собираемся такую дорожку делать на своей улице", – написала Елена Сукманова.

"И я хочу дорожку сделать, только думаю кирпичи или купить щебëнки. Скоро слякоть будет и грязь", – отметила Светлана Пичужкина.

18 сентября на своей странице во "ВКонтакте" Адельшинов опубликовал еще один пост, в котором рассказал, что продолжает вместе со своим соседом благоустраивать улицу. Он пояснил, что работу сразу завершить не удалось из-за нехватки материала. "Сам переулок небольшой, но требует финансовых затрат и большой физической помощи", – пояснил он.

Этот пост на странице Адельшинова на 10.00 мск 19 сентября набрал 14 отметок с реакцией пользователей и три комментария.

"Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Молодцы! Побольше бы таких активистов", – написала Любовь Гаврилина.

"Побольше бы таких активных и неравнодушных жителей", – отметил Олег Николаевич.

"Наиль, молодец! Скоро вспомним, что такое грязь", – подчеркнула Елена Сукманова.

На 10.00 мск 19 сентября на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно инициативы астраханцев по благоустройству улицы.

Напомним, 27 июня жители Астрахани рассказали в соцсети, что самостоятельно убрали мусор с пляжа в микрорайоне имени Бабаевского и завезли на него песок. Другие горожане, комментируя их инициативу, отметили, что они неоднократно просили чиновников обустроить этот пляж, но в ответ получали отказы.

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Примечание:

"Власти Астрахани заявили об устранении последствий ливней", "Прокуратура Астрахани выявила нарушения в работе мэрии по расчистке дорог от снега", "Жильцы дома без воды и отопления в Астрахани получили ключи от новой квартиры".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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