Центральный районный суд Волгограда. Фото: МТВ Онлайн

18 сентября 2024, 14:11

В Волгограде суд признал отсутствие ВИЧ-терапии в тюремной больнице

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центральный районный суд Волгограда присудил заключенному Руслану Митрофану компенсацию в одну тысячу рублей, признав, что администрация тюремной больницы в Волгограде нарушила его право на получение медпомощи, не обеспечив препаратом от ВИЧ. Митрофан при этом требовал компенсацию в 100 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, осужденный Руслан Митрофан подал иск к медико-санитарной части № 34 Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Волгограде с жалобой, что с начала декабря 2023 года и до конца января текущего года не получал жизненно необходимые препараты, которые назначают пациентам с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Он потребовал выплатить ему компенсацию в 100 тысяч рублей.

ФСИН признала вину, заявив, что препарат отсутствует в тюремной аптеке. Ведомство при этом попросило суд отказать осужденному в удовлетворении иска, поскольку он не доказал причинение ему вреда, указано в карточке дела, опубликованной на сайте Центрального районного суда Волгограда.

Иск осужденного поддержал прокурор, однако он предложил удовлетворить его частично. Суд согласился с его позицией и снизил размер компенсации в сто раз.

"Взыскать с Российской Федерации в лице ФСИН России за счет казны Российской Федерации в пользу Митрофанова Руслана Михайловича компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей", – сказано в решении суда.

"Кавказский узел" также писал, что 23 августа в колонии №19 в Суровикино четверо заключенных (уроженцы Таджикистана и Узбекистана), объявив себя сторонниками "Исламского государства"*, захватили в заложники 12 человек. Были убиты трое сотрудников колонии, еще один позднее умер в больнице. Позднее "Коммерсант" со ссылкой на эту же структуру информировал, что в больнице умер еще один из сотрудников колонии, официально эта информация не была подтверждена.

В результате штурма участники захвата были убиты. В ИК №19 в Суровикино крайне плохие бытовые условия, и практикуются провокации против мусульман, что могло привести к бунту, рассказал правозащитник Игорь Нагавкин. Причиной случившегося стала дегуманизация системы ФСИН, уверены правозащитница Анна Каретникова и журналист Вячеслав Лемкус. Управление ФСИН по Волгоградской области назвало фейком данные о плохих бытовых условиях и притеснении мусульман, не приведя доказательств своих слов.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Сотрудники колонии пострадали при захвате заложников в Волгоградской области", "Источники сообщили об увольнении начальника ростовского СИЗО-1", "Продлен арест Даниилу Камневу по делу о подготовке теракта в Кисловодске".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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