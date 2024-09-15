Суд назначил семье в Волгоградской области компенсацию за падение обломков ракеты на дом

15 сентября 2024, 17:55

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Суд в Волгоградской области обязал чиновников выплатить 4,7 миллиона рублей семье Брунц, чье жилище и имущество были повреждены в результате падения обломков ракеты.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2022 года при падении металлических обломков неустановленного происхождения повреждены два частных дома в рабочем поселке Линево, люди не пострадали, сообщил глава Жирновского района.

Волгоградский облсуд обязал администрацию Жириновского района выплатить семье Брунц компенсацию за падение летательного аппарата на их жилище в поселке Линево, сообщило 14 сентября издание V1.ru.

В результате падения обломков летающего объекта 31 декабря 2023 года были повреждены жилой дом, гараж и автомобиль Toyota RAV4. Семья обратилась в суд с требованием о компенсации морального и материального вреда, говорится в публикации.

Изначально ответчиками по иску были администрации Линевского городского поселения и Жирновского района, Минобороны и АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро „Радуга“ имени А. Я. Березняка». Суд первой инстанции обязал Минобороны выплатить пострадавшей семье компенсацию, однако Минобороны обжаловало это решение.

"Считаем, что обязанность по возмещению истцам ущерба подлежит возложению на орган местного самоуправления", – заявил представитель ведомства, указав на отсутствие в материалах дела доказательств принадлежности летательного аппарата войсковым частям, а также нарушений, допущенных экипажем при управлении авиационной техникой.

Областной суд постановил возместить семье материальный вред в размере 4 702 940 рублей, но заменил ответственное за выплату юрлицо с Минобороны на администрацию Жириновского района, пишет издание.

Решение по гражданскому иску семьи Брунц вынес 8 ноября 2023 года Еланский райсуд, указано в карточке дела на сайте этого суда. Текст решения, по состоянию на 17.45 мск 15 сентября, в карточке дела не опубликован. Однако описание решения суда первой инстанции приведено в тексте апелляционного определения, размещенного в карточке дела на сайте областного суда.

Согласно документу, районный суд обязал Минобороны выплатить истцам 4 702 940 рублей – ту же сумму, выплату которой оставил в силе областной суд. В эту сумму эксперты оценили стоимость ремонта жилого дома (1 257 790 рублей), ремонта гаража (1 277 840 рублей), ущерб автомобилю УАЗ (48 350 рублей) и ущерб автомобилю Toyota RAV4 (2 118 960 рублей).

Ее двое детей и муж в этот момент находились дома. В результате падения летательного аппарата произошел взрыв

Авторы иска указали, что во время падения летательного аппарата, "похожего на ракету", женщина находилась в машине, "в которую упал осколок от летательного аппарата, изуродовав кузов автомобиля". "Ее двое детей и муж в этот момент находились дома. В результате падения летательного аппарата произошел взрыв, сопровождаемый громким звуком, от дома отлетели кирпичи, произошло возгорание. Основные разрушения в Линево пришлись на имущество и домовладение семьи истцов, при этом, семья в нужный момент приняла активное участие в тушении пожара, распространившемся по улице в результате разлива реактивного топлива. После происшествия, у семьи появился безудержный страх нахождения дома и чувство безысходности, описать все эмоциональные страдания – невозможно", - говорится в публикации суда.

Впоследствии истцам были перечислены 870 тысяч рублей "в счет оказания благотворительной помощи от АО «ГОСМКБ «РАДУГА» им. А.Я. Березняка", отмечается в апелляционном определении.

Согласно материалам проверки, с военного самолета действительно была запущена ракета. "Пуск изделия произведен из разрешенной (назначенной) зоны пуска в установленное время. Нарушений в работе экипажа и авиационной техники выявлено не было, в результате происшествия вред здоровью людей не причинен, вреда технике не причинено, крупный имущественный ущерб не причинен, гражданским лицам имущественный вред возмещен в полном объеме, иных тяжких последствий не наступило", - говорится в публикации.

При этом "привлеченные по делу ответчики не являются причинителями вреда" семье Брунц, указал областной суд. "Судебная коллегия приходит к выводу о том, что требования истцов о компенсации морального вреда необоснованы. С учетом изложенного, решение суда первой инстанции в части взыскания в пользу истцов компенсации морального вреда подлежит отмене, исковые требования о компенсации морального вреда – оставлению без удовлетворения", - указано в публикации.

Решение районного суда о взыскании ущерба с Минобороны "не отвечает требованиям законности и подлежит отмене с вынесением нового решения", отметил судья. "Установив, что обязанность по возмещению истцам ущерба подлежит возложению на ответчика – администрацию Жирновского муниципального района, судебная коллегия полагает необходимым взыскать с данного ответчика в пользу Брунц ущерб в размере 4 702 940 рублей", - постановил суд.

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