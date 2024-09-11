Дагестанские полицейские заподозрены в фабрикации дела о наркотиках

11 сентября 2024, 12:00

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Четыре сотрудника полиции в Ногайском районе подозреваются в фабрикации уголовного дела о хранении наркотиков, которые они подбросили местному жителю, заявили следователи.

В отношении четырех сотрудников полиции Ногайского района Дагестана возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли полицейские подозреваются по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотиков), ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, группой лиц из иной личной заинтересованности), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 2 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу), сообщает сегодня управление СКР по Дагестану.

По версии следствия, в мае эти сотрудники, находясь при исполнении должностных обязанностей, с применением насилия подбросили местному жителю наркотик. "После чего составили подложные служебные документы об обнаружении в его действиях признаков состава преступления. На основании заведомо ложных документов в отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств)", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Подозреваемые задержаны, двоих из них суд постановил заключить под стражу. "В ближайшее время следствие рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения еще в отношении двух подозреваемых", - отмечается в сообщении.

По данным источников, 10 сентября сотрудники ФСБ и других правоохранительных органов провели оперативно-разыскные мероприятия в здании ОМВД по Ногайскому району, в частности, изъяли документацию, сообщил 10 сентября "Черновик".

По словам источника в РОВД, в результате были задержаны около 14 полицейских, преимущественно оперативных сотрудников. Позднее четверых из них оставили в статусе задержанных, остальных отпустили, говорится в публикации.

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