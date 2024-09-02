Власти Южной Осетии освободили жительницу Грузии

02 сентября 2024, 14:52

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Южная Осетия освободила гражданку Грузии Ани Бадзагуа, которая была задержана 31 августа, сообщил Комитет госбезопасности республики.

Власти Южной Осетии приняли решение передать грузинской стороне гражданку Грузии – 18-летнюю Ани Бадзагуа, задержанную 31 августа за нарушение государственной границы Южной Осетии без уплаты штрафа.

Как пояснили в КГБ Южной Осетии такое решение было принято в связи с тем, что задержанная имеет проблемы со здоровьем.

"Пограничной службой КГБ РЮО принято решение о ее передаче грузинской стороне без штрафных санкций и 1 сентября Бадзагуа Ани была передана Грузии", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 21 августа стало известно, что силовики задержали гражданина Грузии около линии разграничения с Южной Осетией.

Напомним, жителей Грузии регулярно задерживают в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так, 29 апреля власти Грузии сообщили, что силовики задержали гражданина Грузии у села Дисеви. 14 апреля стало известно о задержании трех граждан Грузии.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

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