09 августа 2024, 01:54

Бывший мэр Астрахани задержан по делу о хищениях

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Силовики в Астрахани задержали бывшего главу города Олега Полумордвинова, его заместителя и еще нескольких чиновников администрации по подозрению в хищениях средств при исполнении контрактов муниципального заказа. 

Олег Полумордвинов, назначенный главой Астрахани в апреле 2022 года, ушел в отставку менее двух месяцев назад, 14 июня. 60-летний чиновник заявил об увольнении по собственному желанию, с момента его отставки обязанности мэра исполняет его первый заместитель Назар Кучерук.

Вместе с Олегом Полумордвиновым задержаны несколько чиновников администрации Астрахани, в том числе его бывший  заместитель Иван Сапрыкин, сообщил со ссылкой на пресс-службу губернатора Астраханской области ТАСС. 

Среди задержанных по делу о покушении на мошенничество, также есть директор коммерческой фирмы. По информации силовых структур, бизнесмен вместе с Полумордвиновым и Сапрыкиным был причастен к незаконному обогащению: чиновники за деньги оказывали покровительство исполнителям контрактов муниципального заказа в сфере дорожного хозяйства. 

Сапрыкин совмещал должность заместителя главы администрации и пост начальника управления дорожного хозяйства и транспорта, отмечает портал Astrakhan.Ru. 

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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