Бывший мэр Астрахани задержан по делу о хищениях

09 августа 2024, 01:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Астрахани задержали бывшего главу города Олега Полумордвинова, его заместителя и еще нескольких чиновников администрации по подозрению в хищениях средств при исполнении контрактов муниципального заказа.

Олег Полумордвинов, назначенный главой Астрахани в апреле 2022 года, ушел в отставку менее двух месяцев назад, 14 июня. 60-летний чиновник заявил об увольнении по собственному желанию, с момента его отставки обязанности мэра исполняет его первый заместитель Назар Кучерук.

Вместе с Олегом Полумордвиновым задержаны несколько чиновников администрации Астрахани, в том числе его бывший заместитель Иван Сапрыкин, сообщил со ссылкой на пресс-службу губернатора Астраханской области ТАСС.

Среди задержанных по делу о покушении на мошенничество, также есть директор коммерческой фирмы. По информации силовых структур, бизнесмен вместе с Полумордвиновым и Сапрыкиным был причастен к незаконному обогащению: чиновники за деньги оказывали покровительство исполнителям контрактов муниципального заказа в сфере дорожного хозяйства.

Сапрыкин совмещал должность заместителя главы администрации и пост начальника управления дорожного хозяйства и транспорта, отмечает портал Astrakhan.Ru.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.