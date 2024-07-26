Павел Абрамов

26 июля 2024, 18:15

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Защищал собственное достоинство – добился отмены решения призывной комиссии об отказе в прохождении альтернативной гражданской службы

Деятельность в 2023 году

3 июля подал жалобу в призывную комиссию Волгоградской области на решение районной призывной комиссии, отказавшей ему в замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. По мнению Павла, отказ комиссии, посчитавшей, что он не смог обосновать своих убеждений, был немотивированным и безосновательным. В областной комиссии признали решение коллег правильным.

После этого Павел начал искать справедливости в судах.

28 августа Центральный районный суд Волгограда признал немотивированным и незаконным решения призывных комиссий, которые отказали Павлу Абрамову в праве на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой и обязал рассмотреть заявление Абрамова повторно.

"Имеющаяся в решении (районной) призывной комиссии формулировка, не только не соответствует основаниям для отказа, приведенным в законе, но и является немотивированной, поскольку доводам истца, содержащимся в заявлении о замене военной службы по призыву на АГС, оценка не дана", - указано в решении районного суда.

24 октября юристы районной и областной призывных комиссий подали апелляционные жалобы в областной суд, оспаривая решение суда первой инстанции. 16 ноября Волгоградский областной суд подтвердил право призывника на альтернативную гражданскую службу и обязал повторно рассмотреть заявление.

Во время судебных прений Павел заявил:

«Я выбираю АГС, потому что я не приемлю агрессию в отношении человека. Мне с детства прививали подобное отношение к людям. Находясь на военной службе, меня будут обучать вооруженной защите страны. Мне придется столкнуться с агрессией и применять силу по отношению к людям. Всю свою жизнь я не занимался агрессивными видами спорта, не хотел и не учился драться. А в армии мне придется с этим столкнуться. Также я считаю робость, рассеянность и сентиментальность основными чертами своего характера. В армии эти черты не будут восприниматься как положительные, их придется искоренять, потому что они противоречат несению военной службы. Лучше мне выбрать АГС, так как я не могу идти против своих убеждений».

В 2024 году борьба пацифиста в судах продолжилась, и в мае Павел добился окончательного решения о замене военной службы на альтернативную.

По информации адвоката Сергея Семушина со ссылкой на данные военкомата в Волгоградской области за 2022 год и с января по октябрь 2023 года было подано 98 заявок на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, из которых была удовлетворена лишь 31.

Биография

Родился в 2003 году в Волгограде.

В 2021 году окончил гимназию №16 в Волгограде, получил среднетехническое образование.

Холост.

Профессиональная и общественная деятельность

Студент, учиться в техническом университете.

Заботится о семи котах с разными состояниями здоровья .

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