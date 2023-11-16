Суд в Волгограде подтвердил право призывника на альтернативную службу

16 ноября 2023, 15:43

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Волгоградский областной суд признал неправомерным отказ в замене военной службы на альтернативную призывнику-пацифисту Павлу Абрамову и обязал призывную комиссию повторно рассмотреть заявление.

Сегодня в Волгоградском областном суде рассматривались апелляционные жалобы призывной комиссии Тракторозаводского района Волгограда и областной призывной комиссии, которые оспаривали решение Центрального районного суда. 28 августа суд первой инстанции признал немотивированным и незаконным решения призывных комиссий, которые отказали Павлу Абрамову в праве на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой (АГС).

До начала заседания корреспондент "Кавказского узла" познакомился с Павлом Абрамовым. Павлу 20 лет. Он холост, детей не имеет. Получил среднетехническое образование. Во время учебы в колледже имел отсрочку от службы в армии. Но когда поступил на заочное отделение технического университета, право на отсрочку у него уже не было. 28 сентября 2022 года Павел Абрамов обратился в военкомат Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда с заявлением, в котором попросил заменить ему военную службу по призыву альтернативной гражданской службой. Абрамов пояснил, что его убеждения противоречат несению военной службы. К своему заявлению Павел приложил все необходимые документы: автобиографию, характеристики с мест учебы и детско-юношеского центра, психологическое заключение. 3 ноября заявление Абрамова рассмотрели члены районной призывной комиссии и вынесли решение – отказать Павлу в удовлетворении его просьбы, так как, по их мнению, Павел не смог обосновать свои убеждения. Абрамов увидел в действиях членов этой комиссии признаки нарушения порядка принятия решения, назвал их отказ "немотивированным и безосновательным".

"Я обратился с жалобой в призывную комиссию Волгоградской области, но там рассматривать мое обращение не стали, так как осенний призыв к тому времени завершился", - рассказал Павел.

На следующий год 3 июля Абрамов вновь подал жалобу в областную призывную комиссию. Спустя 10 дней заявление было рассмотрено (протокол №49). Члены комиссии признали решение коллег из районной призывной комиссии правильным, при этом областная призывная комиссия не указала в своем постановлении, что Абрамову было отказано в удовлетворении его жалобы. Абрамов обратился с административным иском в Центральный районный суд Волгограда, попросив суд обязать районную призывную комиссию повторно рассмотреть его заявление о призыве на АГС. 28 августа судья Галахова, исследовав доводы истца и его защитника, пришла к выводу, что у членов призывных комиссий не было оснований для отказа в удовлетворении прошения Павла Абрамова.

"Имеющаяся в решении (районной) призывной комиссии формулировка, не только не соответствует основаниям для отказа, приведенным в Законе, но и является немотивированной, поскольку доводам истца, содержащимся в заявлении о замене военной службы по призыву на АГС, оценка не дана", - указано в решении районного суда. Из чего судья Галахова сделала вывод о незаконности решения районной призывной комиссии и о его отмене. Те же выводы она сделала и в отношении решения областной призывной комиссии (от 13 июля 2023 года). Исковые требования Павла Абрамова районный суд удовлетворил в полном объеме. 24 октября юристы районной и областной призывных комиссий подали апелляционные жалобы в областной суд, оспаривая решение суда первой инстанции.

Сегодня в 9-40 мск началось заседание областного суда по делу Абрамова. Присутствовали юрист Тракторозаводской призывной комиссии Елена Мизенко, Павел Абрамов и его представитель Сергей Семушин. Председательствовала судья Вероника Тертышная. Ход судебного процесса освещали журналисты.

Слово было предоставлено представителю призывных комиссий. Елена Мизенко отметила, что суд первой инстанции посчитал, что районной призывной комиссией была "неправильно указана норма закона об отказе". "Но судом не исследованы остальные доводы (призывных комиссий), а именно тот факт, что характеристики абсолютно не соответствуют тому, что заявляет истец. Считаем, что суть решения не меняется – Абрамов не обосновал свои взгляды. Характеристики (предоставленные комиссиям Абрамовым) противоречат его словам. Решение суда первой инстанции стоит отменить. Тоже просит областная призывная комиссия", - заявила Елена Мизенко.

Павел Абрамов заявил в суде, что согласен с решением суда первой инстанции. Его адвокат Сергей Семушин в своей речи подчеркнул, что доводы апелляционной жалобы "не подлежат рассмотрению". "Позиция административного ответчика (призывных комиссий) заключается в том, что формулировка (в их решении) схожа с той, которая изложена в законе. От Абрамова требовалось обосновать и доказать наличие убеждений. Закон не предусматривает обязанности Абрамову доказывать что-либо призывной комиссии. Ему нужно лишь обосновать, почему военная служба противоречит его убеждениям. Эти обоснования изложены Абрамовым", - сказал Семушин.

Семушин напомнил судебной коллегии, что его доверитель предоставил не только обязательные, требуемые законом документы, но приложил еще и консультативное психологическое заключение его личности и ряд других характеристик из общественных организаций и из других учреждений, с которыми Павел взаимодействовал. "Он (Абрамов) наиболее полно раскрыл наличие у него убеждений. Тем не менее, призывная комиссия, принимая решение, применила не ту формулировку, как указал суд первой инстанции – формулировку, не предусмотренную законом в качестве причины отказа. Закон предполагает необходимость мотивировать решение призывной комиссии. Такого мотивированного решения не было. На это и обратил внимание суд первой инстанции и признал это решение немотивированным и необоснованным. То же и по решению областной призывной комиссии", - высказался Сергей Семушин.

Адвокат настаивал на отказе в удовлетворении жалоб обоих заявителей и попросил областной суд оставить решения районного суда в силе.

Во время прений слово вновь было предоставлено Павлу Абрамову. Он назвал причины своего желания пройти АГС. "Я выбираю АГС, потому что я не приемлю агрессию в отношении человека. Мне с детства прививали подобное отношение к людям. Находясь на военной службе, меня будут обучать вооруженной защите страны. Мне придется столкнуться с агрессией и применять силу по отношению к людям. Всю свою жизнь я не занимался агрессивными видами спорта, не хотел и не учился драться. А в армии мне придется с этим столкнуться. Также я считаю робость, рассеянность и сентиментальность основными чертами своего характера. В армии эти черты не будут восприниматься как положительные, их придется искоренять, потому что они противоречат несению военной службы. Лучше мне выбрать АГС, так как я не могу идти против своих убеждений", - заявил Павел.

Суд удалился в совещательную комнату. После пятиминутного перерыва судья Тертышная огласила решение – в удовлетворении апелляционной жалобы призывным комиссиям отказать, оставить решение суда первой инстанции в силе.

Во дворе областного суда Павел Абрамов сказал журналистам, что удовлетворен решением областного суда. "Судебные процессы пока в мою пользу", - заметил Павел.

В то же время Сергей Семушин отметил возникшую в процессе судебных разбирательств коллизию. По его словам, существует несколько заявлений на предоставление права на АГС - поданное в 2022 году и новое заявление, поданное к весеннему призыву 2024 года, Абрамов оспаривал в суде прошлогоднее решение призывной комиссии, и на момент осеннего призыва районная призывная комиссия должна была рассмотреть заявление Павла от 2022 года, так как ее обязал суд. "Несмотря на то, что ответчики обжаловали решение суда, они все равно пригласили Абрамова в военкомат и рассмотрели его заявление еще раз. И вновь ему отказали. А какое они заявление рассмотрели, мы будем разбираться в суде, потому что вчера инициировали новый судебный процесс (в суде Тракторозаводского района) по обжалованию нового решения призывной комиссии", - сказал Семушин.

По его мнению, призывная комиссия вновь откажет в предоставлении АГС. "Судя по тому, как они (члены призывной комиссии) относятся к Павлу, думаю, опять будут ему отказывать. Череда бессмысленных решений, вместо того, чтобы просто дать ему возможность пройти АГС. Он с честью и гражданской ответственностью отдаст долг родине, и у них суета закончится. Он же не уклоняется, не бегает от службы", - сказал Сергей Семушин.

Семушин также рассказал, что недавно он получил ответ из областного военкомата на свой запрос. Военком сообщил ему, что за 2022 год и с января по октябрь 2023 года в Волгоградской области было подано 98 заявок на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. Из них лишь 31 заявка была удовлетворена.

Право на замену военной службы на АГС закреплено в Конституции РФ с 1993 года, а федеральный закон "Об альтернативной гражданской службе" № 113-ФЗ был принят только в июле 2002 году и вступил в силу в 2004 году. Альтернативная служба – легальный правовой способ отказа от несения военной службы, рассказал ранее "Кавказскому узлу" директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* Сергей Кривенко*.

"Убеждения могут быть любыми: религиозными, пацифистскими, миротворческими. Главное, чтобы они были и противоречили несению военной службы. Эти убеждения доказать невозможно, они возникают, исчезают. Надо просто подать заявление в военкомат, в котором стоишь на учете. Приложить к нему всего два обязательных документа: автобиографию в произвольной форме совершенно и характеристику с последнего места работы или учебы. И отказать призывная комиссия не имеет возможности. Если же отказали, призывник имеет право обжаловать это решение в суде", - рассказал Сергей Кривенко*.

"Кавказский узел" писал, что 30 августа суд в Волгограде отказался признать право зоозащитника и пацифиста из Волгограда Богдана Летунова на альтернативную службу. Суд не учел нарушение призывной комиссией требований закона об альтернативной службе, указал правозащитник.

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