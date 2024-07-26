Владимир Гиро. Фото с личной страницы во Vkontakte https://vk.com/giro_v?from=search&z=photo-178538640_457264799%2Ftag9685037

26 июля 2024, 18:13

Владимир Гиро

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предал огласке общественно значимую информацию – создал интерактивную карту, призванную помочь в борьбе с продажей наркотиков

Деятельность в 2023 году

11 февраля на своей странице в VK разместил информацию 1 о создании в сервисе Google Maps интерактивную «Карту уличного искусства Ростовской области» 2, на которой предлагалось публиковать информация о существующих в Ростове-на-Дону и области граффити. Также здесь размещен раздел о наркограффити, из которого, по словам Владимира, и родилась идея создания большой карты 3.

В пояснении к карте сообщается, что раздел наркограффити создан для выявления и сохранения знаний о местах, где обнаружена реклама интернет-магазинов наркотиков, с целью ее дальнейшей закраски. Фото не закрашенной рекламы загрузить нельзя, чтобы предотвратить распространение информации о сбыте наркотиков, но можно загрузить фото уже закрашенного объекта. На карте «мерзкие» наркограффити отображаются в виде красных черепа и костей, предупреждая о смертельной опасности употребления и распространения наркотических веществ.

«Дело в том, что у нас проходят иногда акции по закрашиванию «наркотегов» в городе. Встал вопрос, а где подобное искать, чтобы избавляться от вредительства», - так объяснял появление своей инициативы акивист 4.

Позже к «злым» объектам стали добавляться добрые, и теперь с помощью карты можно получить информацию о стрит-артах, муралах, мозаиках, фресках, вывесках советского периода, «серых» стенах и заборах. Всего на карте к июлю 2024 года размещена информация о примерно 700 объектах.

Биография

Родился в 1987 году в Ростове-на-Дону 5.

В 2009 году окончил Донской государственный технический университет.

Живет в Ростове-на-Дону.

Профессиональная и общественная деятельность

Активист общественного объединения «Гражданский ресурс» 6.

Председатель территориального общественного самоуправления "2й Авиагородок".

Член общественной палаты г. Ростова-на-Дону 7.

Экоактивист 8, один из организаторов проекта «Экопикник» 9

Разрабатывает интерактивные карты экологической направленности – например, карту родников Ростовской области 10, участвует в акциях по очистке и реаблитиации рек и родников.

Инициатор «Чистых игр» - проекта, продвигающего соревновательный подход к уборке мусора и разделению отходов 11.

Примечания

  1. https://vk.com/wall9685037_4175
  2. https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=13sGV33qCINo1c2UZon2YVA4GyNfd4Ms&ll=47.21827633123476%2C39.7139790246829&z=14
  3. «Это может стать визитной карточкой города»: ростовчанин Владимир Гиро – о граффити и экосубботниках // Блокнот Ростов-на-Дону, 31 марта 2023 года
  4. Там же
  5. https://vk.com/giro_v
  6. https://vk.com/g_i_r_o?w=club195702357
  7. Состав Общественной палаты - https://oprnd.ru/sostav
  8. https://vk.com/wall9685037_4607
  9. https://dobro.ru/volunteers/362152
  10. https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1z2kYs85ic01jw6yKuqrxkLpywtMKCf35&ll=47.248473518715855%2C39.628108301291995&z=11
  11. https://vk.com/wall9685037_4623

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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