Владимир Гиро

26 июля 2024, 18:13

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Предал огласке общественно значимую информацию – создал интерактивную карту, призванную помочь в борьбе с продажей наркотиков

Деятельность в 2023 году

11 февраля на своей странице в VK разместил информацию о создании в сервисе Google Maps интерактивную «Карту уличного искусства Ростовской области» , на которой предлагалось публиковать информация о существующих в Ростове-на-Дону и области граффити. Также здесь размещен раздел о наркограффити, из которого, по словам Владимира, и родилась идея создания большой карты .

В пояснении к карте сообщается, что раздел наркограффити создан для выявления и сохранения знаний о местах, где обнаружена реклама интернет-магазинов наркотиков, с целью ее дальнейшей закраски. Фото не закрашенной рекламы загрузить нельзя, чтобы предотвратить распространение информации о сбыте наркотиков, но можно загрузить фото уже закрашенного объекта. На карте «мерзкие» наркограффити отображаются в виде красных черепа и костей, предупреждая о смертельной опасности употребления и распространения наркотических веществ.

«Дело в том, что у нас проходят иногда акции по закрашиванию «наркотегов» в городе. Встал вопрос, а где подобное искать, чтобы избавляться от вредительства», - так объяснял появление своей инициативы акивист .

Позже к «злым» объектам стали добавляться добрые, и теперь с помощью карты можно получить информацию о стрит-артах, муралах, мозаиках, фресках, вывесках советского периода, «серых» стенах и заборах. Всего на карте к июлю 2024 года размещена информация о примерно 700 объектах.

Биография

Родился в 1987 году в Ростове-на-Дону .

В 2009 году окончил Донской государственный технический университет.

Живет в Ростове-на-Дону.

Профессиональная и общественная деятельность

Активист общественного объединения «Гражданский ресурс» .

Председатель территориального общественного самоуправления "2й Авиагородок".

Член общественной палаты г. Ростова-на-Дону .

Экоактивист , один из организаторов проекта «Экопикник» .

Разрабатывает интерактивные карты экологической направленности – например, карту родников Ростовской области , участвует в акциях по очистке и реаблитиации рек и родников.

Инициатор «Чистых игр» - проекта, продвигающего соревновательный подход к уборке мусора и разделению отходов .

Примечания