Анна Колмагорцева. Скриншот видео ютуб-канала "Федеральный Сельсовет" https://www.youtube.com/watch?v=9BUz6Yy-AbY

26 июля 2024, 18:11

Анна Колмагорцева (Таскаева)

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Предала огласке общественно значимую информацию – сообщала о проблемах садоводов и владельцев арестованных и изымаемых участков земель Сочинского нацпарка

Деятельность в 2023 году

На своем канале в Youtube освещала борьбу в судах владельцев земельных участков в Большом Сочи, изымаемых по искам Генпрокуратуры впользу государства и предоставляла слово людям, считающих себя добросовестными приобретателями, которые рассказывали личные истории ареста принадлежащей им земли.

В 2021 году прокуратура Краснодарского края выявила факты мошенничества с землями Сочинского нацпарка. В результате незаконных действий «в пользу третьих лиц выбыло около 3,5 тысячи земельных участков площадью более 2,3 тысячи гектар». На фото продолжавшейся застройки, к концу 2021 года прокуратура арестовала более 11 тысяч земельных участков, на которых теперь в том числе располагаются садовые некоммерческие товарищества.

1 февраля опубликовала видео встречи представителей потерпевших по делу арестов участков и ферм. На встрече в том числе было заявлено, что прокуратура не предоставляет ответчикам результатов прокурорской проверки, которые должны являться основанием для исков об аресте земель.

18 февраля опубликовала видео 1 встречи жителей Сочи с мэром города Алексеем Копайгородским. На встрече многодетная мать Марина Губская, семье которой грозило изъятие участка в рамках «дела Сочинского нацпарка», обратилась с претензией к городской администрации, так как последняя не защищает права горожан и не присутствует в судах в качестве третьей стороны:

«Почему 30 лет назад вы выделяли эти земельные участки, а сейчас их забираете? Мы купили этот земельный участок у первой собственницы, которая 30 лет отработала на город Сочи. За свои деньги. Еще три с половиной года нам платить кредиты… И скорее всего 28 февраля он будет отнят. Я прошу прощения за эмоции, но кто нас защитит?»

На момент встречи с мэром в сочинских судах рассматривались более тысячи подобных исков прокуратуры.  

28 февраля опубликовала видео 2, в котором представить Марины Губской рассказала, что ее участок был в свое время выделен из земель сельхозпредприятий, при этом прокуратура заявляет, что он относится к землям нацпарка и находится в собственности РФ, в отношени участка проведена экологическая экспертизы и «объект сформирован». По словам представителя, проведение таких процедур без решения суда в отношении земель, находящихся в собственности граждан, прямо нарушает нормы Земельного кодекса РФ.  

В течении года опубликовала несколько десятков видеоматериалов, посвященных проблеме лишения людей законно и добросовестно приобретенных земельных участков. В частности, предала огласке выступления пострадавших граждан 3, юристов 4, правозащитников на конференции «Игра в наперстки с землями России» 5, прошедшей в июне в Москве.  

Биография

Родилась в 1979 году во Владивостоке 6.

В 2002 году окончила факультет журналистики Дальневосточного государственного университета 7.

Замужем, живет в Сочи.

Профессиональная и общественная деятельность

Член союза журналистов

Автор Youtube-канала «С открытым забралом» 8. К 1 июля 2024 года на канале опубликовано 513 видео. В мае выпустила интервью 9 с бывшим главным редактором «Блог Сочи» Александром Валовым, освободившемся из мест лишения свободы, где тот рассказал в том числе о практике давления и угроз в адрес журналистов, существующей в Сочи.

Редактор ресурсов движения «Сочинская коммуна» 10.

Примечания

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  1. https://www.youtube.com/watch?v=bbO3myf9ztM
  2. https://www.youtube.com/watch?v=sWgONfuIvBw
  3. https://www.youtube.com/watch?v=PrlUOs6Mh0k
  4. https://www.youtube.com/watch?v=BRqT5l7dvWk
  5. https://www.youtube.com/watch?v=OIc9CT1VvuA
  6. https://www.facebook.com/anna.taskaeva.1/about_contact_and_basic_info*
  7. https://vk.com/id155377738
  8. https://www.youtube.com/@open_vizor/videos
  9. https://www.youtube.com/watch?v=JwptZz003uU
  10. https://www.youtube.com/@sochi_communa/videos

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