26 июля 2024, 18:02
Игорь Щербацкий
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Отстаивал соблюдение прав граждан – призвал правоохранителей провести проверку законности наложения штрафов и лишения граждан доступа к электроэнергии
Деятельность в 2023 году
29 ноября на своем Youtube-канале разместил видео 1 из Адыгейска, в котором предал огласке историю семьи местных жителей, чей дом был отключен от электричества еще в 2021 году в ходе внеплановой проверки при отсутствии собственника.
Со стороны «Россетей» в отношении хозяина был также наложен штраф на сумму в 800 тысяч рублей «за бездоговорное потребление электроэнергии», при том, что договор имелся в наличии до назначения штрафа и действовать не прекращал 2. Отсутствие факта бездоговорного потребления подтверждается и постановлением 3 сотрудника полиции о прекращении производства по делу об административном правонарушении. Таким образом полиция не смогла установить вину собственника.
Кроме этого, по словам адвоката Норика Арутюняна, штраф был начислена в той сумме, которая предусмотрена для юридических лиц, что неправомерно, так как дом зарегистрирован в собственности физического лица в качестве объекта индивидуального жилищного строительства. Однако, в ходе разбирательств суды поддержали позицию «Россетей». По мнению представителя семьи, случаи вынесения штрафов по такой схеме в Адыгее – не единичны.
В течение полутора лет большая семья, в том числе маленькие дети и пожилые люди, вынуждена была пользоваться бензиновым генератором для бытовых нужд.
«Хочется обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации с просьбой провести комплексную проверку организации, которая оставляет без благ цивилизации целые семьи на территории республики Адыгея. При этом выписывая непомерные штрафы за бездоговорное потребление на честных потребителей, имеющих и договоры, и акты технического присоединения», - написал блогер в сопровождающем ролик сообщении.
1 декабря на сайте Следственного комитета РФ была опубликована 4 информация о проведении доследственной проверки по факту нарушения прав жителей Адыгеи в связи с отключением электроэнергии снабжающей организацией.
Биография
Родился в 1985 году в Ростове-на-Дону. Вырос в Адлере 5.
В 2009 году окончил факультет телерадиовещания Краснодарского государственного университета культуры и искусств (специальность – режиссер кино и телевидеия)
Женат. Живет в Краснодаре.
Профессиональная и общественная деятельность
Блогер, журналист.
Работал в краснодарских телекомпаниях, корреспондентом НТВ.
С 2010 года занимался предпринимательством и рекламой.
Автор Youtube-канала «Ne novosti» 6, где публикует ролики о социально-экономических и экологических проблемах жителей Кубани и Адыгеи, криминале, о коррупции и бездействии властей. Сюжеты неоднократно становились объектом интереса главы Следственного комитета Бастрыкина. На начало июля 2024 года на канале было размещено 249 видео, которые набрали более 20 миллионов просмотров.
Примечания
- На видеохостинге - https://www.youtube.com/watch?v=yt72JZhj0Is
- Документы на Яндексе - https://disk.yandex.ru/d/rnYTvEB1WIAkXA
- Текст на Яндексе - https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FxVlGhNpgEiPcWeGudOuxb3S3d1TD8x%2BqMwJfbZ5XliHYy6JK0bgW6kHOowMX%2BPN7q%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207.pdf&name=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207.pdf&nosw=1
- https://sledcom.ru/news/?type=main®ion=11&dates=
- «По локоть в политической грязи»: блогер Игорь Щербацкий о войне, деньгах, Бастрыкине, Гордоне и фанатках в мэрии Краснодара // Блокнот Краснодар, 29 марта 2023 года
- https://www.youtube.com/@Nenowosti