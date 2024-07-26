Игорь Щербацкий

26 июля 2024, 18:02

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Отстаивал соблюдение прав граждан – призвал правоохранителей провести проверку законности наложения штрафов и лишения граждан доступа к электроэнергии

Деятельность в 2023 году

29 ноября на своем Youtube-канале разместил видео из Адыгейска, в котором предал огласке историю семьи местных жителей, чей дом был отключен от электричества еще в 2021 году в ходе внеплановой проверки при отсутствии собственника.

Со стороны «Россетей» в отношении хозяина был также наложен штраф на сумму в 800 тысяч рублей «за бездоговорное потребление электроэнергии», при том, что договор имелся в наличии до назначения штрафа и действовать не прекращал . Отсутствие факта бездоговорного потребления подтверждается и постановлением сотрудника полиции о прекращении производства по делу об административном правонарушении. Таким образом полиция не смогла установить вину собственника.

Кроме этого, по словам адвоката Норика Арутюняна, штраф был начислена в той сумме, которая предусмотрена для юридических лиц, что неправомерно, так как дом зарегистрирован в собственности физического лица в качестве объекта индивидуального жилищного строительства. Однако, в ходе разбирательств суды поддержали позицию «Россетей». По мнению представителя семьи, случаи вынесения штрафов по такой схеме в Адыгее – не единичны.

В течение полутора лет большая семья, в том числе маленькие дети и пожилые люди, вынуждена была пользоваться бензиновым генератором для бытовых нужд.

«Хочется обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации с просьбой провести комплексную проверку организации, которая оставляет без благ цивилизации целые семьи на территории республики Адыгея. При этом выписывая непомерные штрафы за бездоговорное потребление на честных потребителей, имеющих и договоры, и акты технического присоединения», - написал блогер в сопровождающем ролик сообщении.

1 декабря на сайте Следственного комитета РФ была опубликована информация о проведении доследственной проверки по факту нарушения прав жителей Адыгеи в связи с отключением электроэнергии снабжающей организацией.

Биография

Родился в 1985 году в Ростове-на-Дону. Вырос в Адлере .

В 2009 году окончил факультет телерадиовещания Краснодарского государственного университета культуры и искусств (специальность – режиссер кино и телевидеия)

Женат. Живет в Краснодаре.

Профессиональная и общественная деятельность

Блогер, журналист.

Работал в краснодарских телекомпаниях, корреспондентом НТВ.

С 2010 года занимался предпринимательством и рекламой.

Автор Youtube-канала «Ne novosti» , где публикует ролики о социально-экономических и экологических проблемах жителей Кубани и Адыгеи, криминале, о коррупции и бездействии властей. Сюжеты неоднократно становились объектом интереса главы Следственного комитета Бастрыкина. На начало июля 2024 года на канале было размещено 249 видео, которые набрали более 20 миллионов просмотров.

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