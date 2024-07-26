Игорь Щербацкий. Скриншот видео ютуб-канала "Блокнот. Ставрополь" https://www.youtube.com/watch?v=3GSAUd-bcUI

26 июля 2024, 18:02

Игорь Щербацкий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отстаивал соблюдение прав граждан – призвал правоохранителей провести проверку законности наложения штрафов и лишения граждан доступа к электроэнергии

Деятельность в 2023 году

29 ноября на своем Youtube-канале разместил видео 1 из Адыгейска, в котором предал огласке историю семьи местных жителей, чей дом был отключен от электричества еще в 2021 году в ходе внеплановой проверки при отсутствии собственника.

Со стороны «Россетей» в отношении хозяина был также наложен штраф на сумму в 800 тысяч рублей «за бездоговорное потребление электроэнергии», при том, что договор имелся в наличии до назначения штрафа и действовать не прекращал 2. Отсутствие факта бездоговорного потребления подтверждается и постановлением 3 сотрудника полиции о прекращении производства по делу об административном правонарушении. Таким образом полиция не смогла установить вину собственника.

Кроме этого, по словам адвоката Норика Арутюняна, штраф был начислена в той сумме, которая предусмотрена для юридических лиц, что неправомерно, так как дом зарегистрирован в собственности физического лица в качестве объекта индивидуального жилищного строительства. Однако, в ходе разбирательств суды поддержали позицию «Россетей». По мнению представителя семьи, случаи вынесения штрафов по такой схеме в Адыгее – не единичны.

В течение полутора лет большая семья, в том числе маленькие дети и пожилые люди, вынуждена была пользоваться бензиновым генератором для бытовых нужд.

«Хочется обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации с просьбой провести комплексную проверку организации, которая оставляет без благ цивилизации целые семьи на территории республики Адыгея. При этом выписывая непомерные штрафы за бездоговорное потребление на честных потребителей, имеющих и договоры, и акты технического присоединения», - написал блогер в сопровождающем ролик сообщении.

1 декабря на сайте Следственного комитета РФ была опубликована 4 информация о проведении доследственной проверки по факту нарушения прав жителей Адыгеи в связи с отключением электроэнергии снабжающей организацией.

Биография

Родился в 1985 году в Ростове-на-Дону. Вырос в Адлере 5.

В 2009 году окончил факультет телерадиовещания Краснодарского государственного университета культуры и искусств (специальность – режиссер кино и телевидеия)

Женат. Живет в Краснодаре.

Профессиональная и общественная деятельность

Блогер, журналист.

Работал в краснодарских телекомпаниях, корреспондентом НТВ.

С 2010 года занимался предпринимательством и рекламой.

Автор Youtube-канала «Ne novosti» 6, где публикует ролики о социально-экономических и экологических проблемах жителей Кубани и Адыгеи, криминале, о коррупции и бездействии властей. Сюжеты неоднократно становились объектом интереса главы Следственного комитета Бастрыкина. На начало июля 2024 года на канале было размещено 249 видео, которые набрали более 20 миллионов просмотров.

Примечания

  1. На видеохостинге - https://www.youtube.com/watch?v=yt72JZhj0Is
  2. Документы на Яндексе - https://disk.yandex.ru/d/rnYTvEB1WIAkXA
  3. Текст на Яндексе - https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FxVlGhNpgEiPcWeGudOuxb3S3d1TD8x%2BqMwJfbZ5XliHYy6JK0bgW6kHOowMX%2BPN7q%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207.pdf&name=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207.pdf&nosw=1
  4. https://sledcom.ru/news/?type=main&region=11&dates=
  5. «По локоть в политической грязи»: блогер Игорь Щербацкий о войне, деньгах, Бастрыкине, Гордоне и фанатках в мэрии Краснодара // Блокнот Краснодар, 29 марта 2023 года
  6. https://www.youtube.com/@Nenowosti

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