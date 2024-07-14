Участники СВО обратились к Путину из-за отъема земель у жителей села Куруш

14 июля 2024, 07:26

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Чиновники не решают проблему с отъемом у жителей села Куруш пастбищных земель, где создан нацпарк "Самурский", и не реагируют на многочисленные жалобы, заявили участники спецоперации на Украине из Докузпаринского района Дагестана в своем видеообращении к президенту России Владимиру Путину. Они попросили его назначить проверку, чтобы сельчанам вернули земли.

Как информировал "Кавказский узел", 22 апреля 2023 года жители села Куруш в Докузпаринском районе Дагестана записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и главе республики Сергею Меликову с жалобой, что местные власти необоснованно передали нацпарку "Самурский" земли, на которых они пасли скот. Животноводство является единственным доходом сельчан, подчеркнули они. 28 апреля власти заявили, что жители села Куруш могут беспрепятственно находиться на землях нацпарка "Самурский", в том числе и заниматься сельским хозяйством. Сельчане отметили, что не получили ответы на свои вопросы, в частности, о том, что местные жители не могут регистрировать недвижимость на территории нацпарка.

Куруш – селение в Докузпаринском районе Дагестана. Является самым высокогорным – 2565 метров над уровнем моря поселением Кавказа и Европы, говорится в опубликованной на сайте села информации. Проживают в нем лезгины. Численность населения – около тысячи человек. Они в основном занимаются животноводством. В селе имеются школа, клуб, медпункт.

Нацпарк, созданный в Докузпаринском районе, нарушает права жителей Куруш и законодательство, поскольку монополизирует туристические объекты на этой территории и вытесняет традиционный вид экономической деятельности, заявили в своем видеообращении к президенту России Владимиру Путину трое участников специальной военной операции из Докузпаринского района. Ролик с обращением к президенту 13 июля опубликовала в своем телеграм-канале газета "Черновик".

Жители села Куруш обращались с жалобами в различные инстанции, в том числе – пять раз к президенту России, но в ответ получают письма, в которых говорится, что интересы сельчан будто бы не нарушаются. "Жители села Куруш потеряли не только право на приобретение собственности, но и дальнейшего пользования ею", – сказал один из бойцов.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Убедительно просим вас поручить органам власти объективно разобраться в сложившейся ситуации – принять меры по возврату курушских земель тем, кто на них трудится", – отметил он, обращаясь к президенту от имени участников СВО из Докузпаринского района.

Этот пост в телеграм-канале газеты "Черновик", на который подписаны более 44,8 тысячи пользователей, на 07.20 мск 14 июля набрал около 13,7 тысячи просмотров и 125 отметок с реакцией пользователей. Автор отключил возможность комментирования.

Национальный парк "Самурский" был создан постановлением правительства России в декабре 2019 года. В ноябре 2021 года Минприроды России утвердило положение о национальном парке. Создание национального парка связано с необходимостью сохранения и восстановления биологического разнообразия, уникальных природных комплексов и объектов бассейна реки Самур, обеспечение условий их рационального использования в рекреационных, научных и эколого-просветительских целях, говорится на сайте национального парка.

Напомним, в Дагестане остается актуальной проблема с населенными пунктами, расположенными на землях отгонного животноводства. В июле 2022 года Конституционный суд республики счел необходимым перевести обжитые земли отгонного животноводства в статус земель населенных пунктов и легализовать поселения, которые на них стихийно образовались. После этого более 100 жителей равнинных районов (Каякентского, Бабаюртовского, Кумторкалинского, Кизилюртовского и Карабудахкентского) провели в Махачкале сход. Они потребовали отменить постановление, посчитав, что оно является "юридической легализацией отъема земель".

Земли отгонного животноводства являются собственностью Дагестана, имеют особый статус и не подлежат приватизации, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

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