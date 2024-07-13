Экологов оценили последствия трехдневного отсутствия воды в реке Нальчик

13 июля 2024, 23:46

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Трехдневное отсутствие воды в реке Нальчик привело к массовой гибели рыбы и может статьи причиной экологической катастрофы и дефицита питьевой воды, считают экологи. Причиной обмеления стала хозяйственная деятельность, указали они.

Три дня, с 10 по 12 июля, река Нальчик оставалась без воды. Целых три дня в 30-градусную жару русло зияло высохшей пустотой. Вся живность в реке погибла. На окраине Нальчика жители пригородных поселков собирали рыбу мешками, следует из видео "Кавказского узла".

Минприроды и экологии заявило, что "обмеление рек Нальчик, Белая и Нартия — это природное явление", так как в Кабардино-Балкарии установилась аномально жаркая погода, при этом отсутствуют осадки. Ведомство сообщило, что "основное питание рек Нальчик, Белая и Нартия – это родники и атмосферные осадки". Представители ведомства добавили, что обмеление рек - "природное явление, не связанное с деятельностью человека", сообщило РИА "Кабардино-Балкария" 12 июля.

Сегодня воду пустили обратно по руслу реки, однако, по мнению экологов, за те три дня, что река оставалась без воды, ее экосистеме нанесен непоправимый вред.

Эколог, член Русского географического общества, Александр Головко говорит, что за свою тысячелетнюю историю река Нальчик впервые осталась без воды.

"Буквально вчера я здесь был и увидел эту печальную картину. Потом спустились вниз по течению, там, в районе Орджоникидзевского моста, воды уже не было совсем. И так до слияния с рекой Урвань. Было очевидно, что случилось что-то непредвиденное. Потом мне люди стали присылать видеоролики, как рыба осталась на пустом песчаном берегу. Также прислали ролик, как выше Хасаньинского моста кто-то перегородил реку и пустил воду на заполнение озера, которое обмелело", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Александр Головко считает, что те, кто принимали решение о том, чтобы перекрыть реку, допустили непоправимую ошибку. "Река утратила связь со всей сложившейся структурой. Она впадала в Урвань, а та несла воды дальше. И вот на несколько дней вся эта система была "обесточена". В результате погибли десятки тысяч мальков и крупная рыба. Чтобы все восстановилось, нужны большие усилия и немало времени. Баланс в природе очень хрупкий. Нарушение его может иметь катастрофические последствия. Река получила рану, которая не заживет никогда. В тот момент, когда климат меняется в худшую сторону, из-за чего река будет мелеть все больше, ей нанесен удар, в виде временной утраты связи с окружающей экосистемой, которая может отразиться и на растительности", - подчеркнул он.

Александр Головко называет это «эффектом домино». Он сказал, что не ищет виновных в том, что случилось, ибо в этом должны разбираться соответствующие органы."Я лишь хочу донести до людей, что с природой надо договариваться на ее условиях", - подчеркнул он.

Эколог считает, что одной из причин обмеления реки является также то, что в 60-х годах ее «выпрямили», а берега обложили бетонными блоками. В результате дно реки опустилось вниз на девять метров. Кроме этого, вверх по течению, выше города Нальчик, по берегам вырублен лес, что также способствует обмелению реки.

Руководитель Центра географических исследований Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук Елена Кюль считает, что у проблемы с обмелением реки Нальчик есть и другая составляющая – неправильная планировка. "Когда-то давно, в 60-х годах, берега зарегулировали, а дно – нет. Из-за этого началась донная эрозия. А потом вода дошла до глин и все. Глины как экран - нырнула вода под них и ушла под землю. Возможно, в каком-то месте ниже по течению она выйдет на поверхность. Так мы вообще можем без реки остаться", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Последствия, по ее мнению, могут быть самые серьезные. В частности, может измениться климат. "В пойме реки всегда прохладнее. Кроме того, в реке все погибнет, растительность по берегам начнет засыхать. Вся система озер выйдет из строя. А это парк. А выше в Хасанье – водохранилище. Так что мы можем столкнуться с дефицитом питьевой воды", - подчеркнула она.

По мнению Елены Кюль, необходимо выяснить, почему ушла вода. Этим должны заняться ученые. "Пусть в конце концов правительство к нам в Центр обратится. Мы промониторим ситуацию. Есть также Институт экологии горных территорий, Севкавгипроводхоз. Они же занимаются и берегоукрепительными сооружениями. Нужно создать правительственную комиссию и принимать меры", - заявила ученая.

Она согласилась, что необходимо выяснить причины обмеления. "Необходимо искать причины. Если воду забирают – штрафовать, убирать запруды, чистить русло, и разбираться с берегоукреплениями. Может придется их убрать и расширять русло реки до естественного. Это дорого и долго, но без этого город останется и без реки, и без воды. Раньше река текла по свободному, не спрямлённому руслу. Имела возможность разливаться в паводки. А сейчас ей некуда уходить, поэтому она уходит вглубь. На горных реках, где все время паводки и большой уклон, нельзя было менять русло реки", - сказала она.

Она возмутилась перекрытием тока воды. "Кто вообще дал разрешение перегораживать реку. И так рыбы не осталось, а ведь когда-то здесь ее было много. Нарушить экосистему легко, но восстановить - трудно, а иногда и невозможно. Можно сказать, что река Нальчик превратилась сейчас в зону экологической катастрофы. Это серьезная проблема и очень долго она никак не решалась. Пришло время ею заняться», - считает Елена Кюль.

"Кавказский узел" также писал, что жители Нальчика возмутились вывозом мусора к реке и раскритиковали чиновников за бездействие.

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